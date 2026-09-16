«Карпати» оформили фестивальну перемогу над «Колосом» у Кубку України

«Леви» вдруге за тиждень розібралися з колективом Руслана Костишина

Ковалівський «Колос» програв львівським «Карпатам» (2:3) в 1/16 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Франа Фернандеса спробували захопити ініціативу в дебюті. Утім, «хлібороби» здивували львів'ян швидким голом. Це Салабай на лінії воротарського майданчика замкнув навіс Ррапая зі штрафного.

Автор забитого м'яча в середині тайму міг подвоїти перевагу «Колоса». Проте, його удар пройшов поруч зі стійкою. Зате своїм шансом скористалися «Карпати» – Лях прострілив із лівого флангу, а Бабогло зіграв на ближній стійці.

Тим не менше, на перерву лідером пішла команда Руслана Костишина. «Хлібороби» розіграли цікаву комбінацію за участі Теллеса, Демченка та Ндукве. З ударом останнього головою Мисак не впорався.

«Леви» відновили статус-кво на початку другої половини. Допоміг львів'янам стандарт. Мірошніченко подав штрафний з лівого флангу, а Чачуа влучно пробив головою на ближній стійці.

Далі нагоди забити змарнували обидві команди. Сері відправив м'яч над воротами «Колоса», а з низовим ударом Фелліпе впорався Моргун. У відповідь Ндукве пострілом головою у дальній кут змусив попрацювати Мисака.

А вирішальний епізод стався на 68-й хвилині. У герої «Карпат» знову вибилися неочевидні виконавці. Центрбек Бабогло виконав навіс у штрафний з правого флангу, а лівий крайній Вантух головою спрямував м'яч у сітку – 2:3 у підсумку.

Кубок України. 1/16 фіналу

«Колос» – «Карпати» – 2:3

Голи: Салабай, 8, Ндукве, 45+2 – Бабогло, 32, Чачуа, 47, Вантух, 68

До слова, київське «Динамо» скромно здолало «Ниву» з Вінниці в 1/16 фіналу Кубка України. Єдиний м'яч оформив оборонець столичного гранда Тіаре. Матч відбувся на штучному покритті.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» за п'ять годин переграло «Кудрівку» на шляху в 1/8 фіналу Кубка України. У складі «поліських вовків» голами відзначилися нападник Гайдучик і вінгер Андраде. Поєдинок переривали повітряні тривоги.