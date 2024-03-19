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Глава МОК зробив заяву про участь російських спортсменів в Олімпіаді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава МОК зробив заяву про участь російських спортсменів в Олімпіаді
Президент Міжнародного олімпійського комітету заявив, що потрібно «захищати російських атлетів»
фото з відкритих джерел

Як зазначив глава Міжнародного олімпійського комітету, «спортсмени не повинні нести відповідальність за дії свого уряду»

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вважає, що російські спортсмени не мають нести відповідальність за дії свого уряду. В інтерв'ю французькому Le Monde він заявив, що «треба захищати російських атлетів, які не порушували Олімпійську хартію».

«Спортсмени не повинні нести відповідальність за дії свого уряду. Якщо вони підтримують ці дії – підпадають під санкції. Якщо цього не роблять – повинні користуватися своїми правами. Це принципи, якими ми керуємося», – сказав він.

За словами Баха, МОК дотримується «жорсткої лінії», коли доходить до покарання порушників Олімпійської хартії. Водночас спортивний функціонер вважає, що «потрібно захищати спортсменів, які її не порушували».

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Як повідомлялося, голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах розповів про агресивну поведінку Росії щодо Олімпійських ігор та особисто нього. Разом з тим він заявив, що знає про слова міністра спорту РФ Олега Матицина про те, що не можна бойкотувати Олімпіаду.

До слова, віце-президент МОК Джон Коутс заявив, що на Олімпійських іграх зможуть виступити близько 40 росіян.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт Міжнародний олімпійський комітет Олімпіада олімпійські ігри російські спортсмени

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