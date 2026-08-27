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Віктор Циганков офіційно залишив «Жирону»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Віктор Циганков офіційно залишив «Жирону»
Угода між представником чемпіонату Нідерландів та Циганковим розрахована на три сезони

Циганков з 2023 року виступав за іспанську «Жирону», до якої перебрався з київського «Динамо»

Український вінгер Віктор Циганков перейшов з «Жирони» до «Аякса». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу амстердамського клубу

Угода між представником чемпіонату Нідерландів та 28-річним вінгером збірної України розрахована на три сезони. 

«Ми дуже раді, що Віктор підписав з нами контракт. З його приходом до нас приєднався досвідчений гравець, який одразу ж посилить склад. Крім того, він добре знайомий зі стилем гри, який ми прагнемо впровадити. Ми працюємо над тим, щоб він якнайшвидше став доступним для виходу на поле», - так прокоментував трансфер Циганкова технічний директор клубу Йорді Кройф.

З зими 2023 Віктор Циганков виступав за іспанську «Жирону», до якої перебрався з київського «Динамо». За цей час він провів 119 матчів у складі каталонского клубу - 20 забитих м'ячів та 23 гольові передачі.

Минулий сезон став для «Жирони» провальним: під керівчництвом Мічела команда набрала 41 очко за 38 матчів Ла Ліги та зилшила елітний іспанський дивізіон. Старт сезону у Сегунді також не став надто успішним: 1 зароблений пункт за 2 матчі.

Нагадаємо, що раніше журналіст Крістіан Вакеро повідомляв про те, що український нападник Владислав Ванат попросив керівництво «Жирони» виставити його на трансфер.

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Теги: Ередивізіє Віктор Циганков ФК Аякс НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Жирона

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