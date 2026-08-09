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В Уругваї футбольний матч спричинив ДТП

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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В Уругваї футбольний матч спричинив ДТП
Матч другого дивізіону чемпіонату Уругваю прикував увагу з незвичайної причини
фото: ESPN

Невдала дія одного з футболістів призвела до пошкоджень двох автомобілів

Під час матчу другого дивізіону чемпіонату Уругваю між «Уругвай Монтевідео» та «Пайсанду» зодин із м'ячів під час гри перелетів через огорожу арени та став причиною дорожньо-транспортної пригоди на сусідній трасі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports. 

Незвичайний епізод стався на 23-й хвилині зустрічі на стадіоні Parque ANCAP, який розташований безпосередньо поруч із автомобільною дорогою. Після потужного виносу м'яч набрав висоту, перелетів через захисну огорожу та приземлився просто на проїжджій частині.

Водій білого автомобіля, який рухався трасою, помітив м'яч перед своєю машиною та різко натиснув на гальма. Водій чорного автомобіля, що їхав позаду, не встиг зреагувати на маневр і врізався в задню частину білого авто.

Момент зіткнення потрапив у трансляцію матчу, а відео швидко почало поширюватися у соціальних мережах. Користувачі жартували з того, що звичайний футбольний винос несподівано перетворився на дорожню пригоду.

На щастя, інцидент обійшовся без серйозних наслідків. Водії та пасажири автомобілів не отримали значних травм, хоча транспортні засоби зазнали пошкоджень. Сам матч після короткої паузи продовжився. М'яч повернули на поле, а футболісти «Уругвай Монтевідео» зрештою здобули перемогу над «Пайсанду» з мінімальним рахунком 1:0.

Нагадаємо, що ЗСУ взяли у полон повного тезку легенди єгипетського футболу. На YouTube-каналі видання The Kyiv Independent з'явилося інтерв'ю з громадянином Єгипту Мохамедом Салахом, який воював на боці РФ та потрапив у полон до ЗСУ.

Теги: водій НОВИНИ ФУТБОЛУ ДТП

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