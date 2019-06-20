Красуня з жердиною. Спокусливі сфото української атлетки Марини Килипко



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Марина Килипко має і вроду, й талант Instagram Марини Килипко

23-річна харків'янка є рекордсменкою України в стрибках з жердиною

То сталося 3 вересня 2016 року. На турнірі «Стрибки на майдані» в італійському Трані юна українка Марина Килипко, якій тоді було 20, стрибнула з жердиною на чотири метри і 65 сантиметрів. Цей результат був відразу на дев'ять сантиметрів вище її особистого рекорду, і саме він після офіційної процедури ратифікації став національним рекордом України.

Вище Марини жодна українська спортсменка не стрибала ні на стадіоні, ні в приміщенні. Попереднє найкраще досягнення на стадіонах було зафіксоване ще 4 липня 2004 року в Ялті, коли тернополянка Анжела Балахонова подолала висоту 4,57 м.

На вдалі виступи Килипко тоді надихнув виступ на Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро. Там українка показала результат 4,55 м і не змогла подолати кваліфікації. Втім, ці змагання додали Марині натхнення й впевненості у власних силах.

У 2017-му Килипко здобула свої найсуттєвіші наразі перемоги - срібло континентальної першості серед молоді в польському Бидґощі і бронзу на дорослому Євро приміщенні у сербській столиці Белграді.

Встановлений майже три роки тому рекорд Марини наразі тримається. Спортсменка мріє покращити його уже на чемпіонаті світу-2019, який у вересні відбудеться в катарській столиці Досі, або вже на Олімпіаді-2020 у Токіо.