Вишукані й досконалі. Десять красунь чемпіонату Європи з художньої гімнастики у Києві (фото)
Сьогодні – кульмінація континентальної першості в Україні
Сьогодні, 29 листопада, в київському Палаці спорту фінішує 36-й чемпіонат світу. Впродовж перших трьох змагальних днів спортсменки змагалися в групових вправах сеньорок і першості в окремих видах юніорок. Українки вибороли у цьому відрізку найбільше нагород – три золота, два срібла і бронзу.
Втім, безперечно, що кульмінація дійства, його найочікуваніша подія попереду. Сьогодні, починаючи з 11:45 на київський поміст у боротьбі за перемогу в найпрестижнішому виді програми, особистому багатоборстві зійдуться сеньорки. Додаткової інтриги змаганням додає той факт, що до Києва, зіславшись на проведення внутрішнього чемпіонату на території окупованого Криму, не приїхала збірна РФ. А отже вперше з 1997 року, коли в грецьких Патрах тріумфувала українка Олена Вітриченко, чемпіонкою в багатоборстві буде неросіянка.
Хотілося б вірити, що в боротьбу за перемогу втрутяться українські грації Влада Нікольченко та Єва Мелещук. Вони сперечатимуться за перемогу з іще 14-ма найкращими гімнастками Європи.
Наразі ж «Главком» підготував фотопідбірку з десяти красунь Євро-2020 у Києві. Практично всі вони сьогодні боротимуться за перемогу в багатоборстві.
Марія Височанська (Україна), 18 років
На цьому чемпіонаті Марія в складі команди наших «груповичок» здобула два золота, срібло і бронзу.
Ліной Ашрам (Ізраїль), 21 рік
11-разова призерка чемпіонатів світу, дворазова чемпіонка Європейських ігор-2019, одна з головних претенденток на перемогу в багатоборстві
Соня Ічім (Румунія), 18 років
Деніса Степанкова (Чехія), 19 років
Єва Мелещук (Україна), 19 років
Ніколь Зелікман (Ізраїль), 19 років
Бронзова призерка чемпіонату світу-2019 у командній першості
Фанні Піґніцкі (Угорщина), 20 років
Анастасія Салос (Білорусь), 20 років
Чинна чемпіонка Білорусі, бронзова призерка чемпіонату світу-2019 у командній першості
Катрін Тасева (Болгарія), 22 роки
Срібна призерка чемпіонат світу-2018 у командній першості, триразова призерка чемпіонатів Європи
Влада Нікольченко (Україна), 17 років
Бронзова призерка чемпіонату світу-2019, двічі бронзова призерка Європейських ігор-2019. До складу включена останньої миті, до того тренери збиралися поберегти українську приму через «психологічну неготовність».
Додамо, що чемпіонат Європи у Києві транслюється на платформі Oll.tv. Змагання у багатоборстві транслюватиме телеканал «Індіго».