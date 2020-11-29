Вишукані й досконалі. Десять красунь чемпіонату Європи з художньої гімнастики у Києві (фото)

Сьогодні – кульмінація континентальної першості в Україні

Сьогодні, 29 листопада, в київському Палаці спорту фінішує 36-й чемпіонат світу. Впродовж перших трьох змагальних днів спортсменки змагалися в групових вправах сеньорок і першості в окремих видах юніорок. Українки вибороли у цьому відрізку найбільше нагород – три золота, два срібла і бронзу.

Втім, безперечно, що кульмінація дійства, його найочікуваніша подія попереду. Сьогодні, починаючи з 11:45 на київський поміст у боротьбі за перемогу в найпрестижнішому виді програми, особистому багатоборстві зійдуться сеньорки. Додаткової інтриги змаганням додає той факт, що до Києва, зіславшись на проведення внутрішнього чемпіонату на території окупованого Криму, не приїхала збірна РФ. А отже вперше з 1997 року, коли в грецьких Патрах тріумфувала українка Олена Вітриченко, чемпіонкою в багатоборстві буде неросіянка.

Хотілося б вірити, що в боротьбу за перемогу втрутяться українські грації Влада Нікольченко та Єва Мелещук. Вони сперечатимуться за перемогу з іще 14-ма найкращими гімнастками Європи.

Наразі ж «Главком» підготував фотопідбірку з десяти красунь Євро-2020 у Києві. Практично всі вони сьогодні боротимуться за перемогу в багатоборстві.

Марія Височанська (Україна), 18 років

На цьому чемпіонаті Марія в складі команди наших «груповичок» здобула два золота, срібло і бронзу.

Марія Височанська

Ліной Ашрам (Ізраїль), 21 рік

11-разова призерка чемпіонатів світу, дворазова чемпіонка Європейських ігор-2019, одна з головних претенденток на перемогу в багатоборстві

Ліной Ашрам

Соня Ічім (Румунія), 18 років

Соня Ічім

Деніса Степанкова (Чехія), 19 років

Деніса Степанкова

Єва Мелещук (Україна), 19 років

Єва Мелещук

Ніколь Зелікман (Ізраїль), 19 років

Бронзова призерка чемпіонату світу-2019 у командній першості

Ніколь Зелікман

Фанні Піґніцкі (Угорщина), 20 років

Фанні Піґніцкі

Анастасія Салос (Білорусь), 20 років

Чинна чемпіонка Білорусі, бронзова призерка чемпіонату світу-2019 у командній першості

Анастасія Салос

Катрін Тасева (Болгарія), 22 роки

Срібна призерка чемпіонат світу-2018 у командній першості, триразова призерка чемпіонатів Європи

Катрін Тасева

Влада Нікольченко (Україна), 17 років

Бронзова призерка чемпіонату світу-2019, двічі бронзова призерка Європейських ігор-2019. До складу включена останньої миті, до того тренери збиралися поберегти українську приму через «психологічну неготовність».

Влада Нікольченко

Додамо, що чемпіонат Європи у Києві транслюється на платформі Oll.tv. Змагання у багатоборстві транслюватиме телеканал «Індіго».

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