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    Визначені найкращі легкоатлети року: один побив світовий рекорд українця, інша близька до того

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    Арман Дюплантіс (у центрі) по праву випередив усіх конкурентів - Визначені найкращі легкоатлети року: один побив світовий рекорд українця, інша близька до того
    Арман Дюплантіс (у центрі) по праву випередив усіх конкурентів
    Світлина - World athletics

    Лауреатами стали світовий рекордсмен і атлетка, дуже близька до світового рекорду

    Швед Арман Дюплантіс і венесуелка Юлімар Рохас стали найкращими легкоатлетом і легкоатлеткою світу за підсумками 2020 року. Імена переможців Всесвітня легка атлетика оголосила 5 грудня.

    Дуплантіс спочатку двічі побив світовий рекорд зі стрибків із жердиною взимку, подолавши планку на висоті 6,17, а згодом і 6,18 метрів. Тоді не встояв рекорд француза Рено Лавіллені, встановлений у 2014 році на турнірі «Зірки жердини» в Донецьку (6,16 м).

    На стадіоні найвищим досягненням з 1994 року залишалися 6,14 метрів українця Сергія Бубки, але 17 вересня Дюплантіс стрибнув у Римі на 6,15 м і перевершив це досягнення.

    Батьки і тренери Армана Дюплантіса – Гелена і Ґреґ – отримали тренерську нагороду.

    Юлімар Рохас 21 лютого у Мадриді встановила світовий рекорд у приміщенні із потрійного стрибка, приземлившись на позначці 15,43 м. До світового рекорду українки Інеси Кравець їй забракло сім сантиметрів.

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    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    Теги: легка атлетика потрійний стрибок стрибки з жердиною Рено Лавіллені Арман Дюплантіс Інеса Кравець Юлімар Рохас
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