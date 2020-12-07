Визначені найкращі легкоатлети року: один побив світовий рекорд українця, інша близька до того

Лауреатами стали світовий рекордсмен і атлетка, дуже близька до світового рекорду

Швед Арман Дюплантіс і венесуелка Юлімар Рохас стали найкращими легкоатлетом і легкоатлеткою світу за підсумками 2020 року. Імена переможців Всесвітня легка атлетика оголосила 5 грудня.

Дуплантіс спочатку двічі побив світовий рекорд зі стрибків із жердиною взимку, подолавши планку на висоті 6,17, а згодом і 6,18 метрів. Тоді не встояв рекорд француза Рено Лавіллені, встановлений у 2014 році на турнірі «Зірки жердини» в Донецьку (6,16 м).

На стадіоні найвищим досягненням з 1994 року залишалися 6,14 метрів українця Сергія Бубки, але 17 вересня Дюплантіс стрибнув у Римі на 6,15 м і перевершив це досягнення.

Батьки і тренери Армана Дюплантіса – Гелена і Ґреґ – отримали тренерську нагороду.

Юлімар Рохас 21 лютого у Мадриді встановила світовий рекорд у приміщенні із потрійного стрибка, приземлившись на позначці 15,43 м. До світового рекорду українки Інеси Кравець їй забракло сім сантиметрів.

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Джерело: Федерація легкої атлетики України