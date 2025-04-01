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Титулований український стронгмен буде тренером проєкту «Зважені та щасливі»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Титулований український стронгмен буде тренером проєкту «Зважені та щасливі»
Новіков чотири рази визнавався «Найсильнішою людиною України»
фото: Giants Live Strongman

Новіков: Найважчий рекорд – це подолання внутрішніх страхів

Титулований український стронгмен Олексій Новіков буде тренером проєкту «Зважені та щасливі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instragram проєкту.

«Найважчий рекорд – це подолання внутрішніх страхів, але ми точно справимось», – наголосив Новіков.

29-річний Олексій Новіков – український спортсмен. Володар титулів «Найсильніша людина світу 2020 року» та «Найсильніша людина Європи 2022 року». Також Новіков чотири рази визнавався «Найсильнішою людиною України».

Нагадаємо, нещодавно Олексій Новіков встановив новий світовий рекорд.

У 18-дюймовій становій тязі (тяга від рівня коліна) Новіков, який є володарем титулу «Найсильніша людина світу 2020 року», потягнув 550 кг.

Нове світове досягнення Олексій встановив на змаганнях першого етапу Кубка світу, що відбувся в іспанській Барселоні .

Олексій Новіков став переможцем турніру, третє місце посів ще один український стронгмен Валерій Газаєв.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з боротьби посіла друге місце у командному заліку на чемпіонаті Європи (U23) в албанській Тирані.

Українки на турнірі здобули п'ять медалей.

Чемпіонкою Європи стала Ірина Бондар (вагова категорія до 62 кг).

Срібло у скарбничку збірної України принесли Аліна Філіпович (вагова категорія до 57 кг) та Манола Скобельська (вагова категорія до 68 кг).

Також наші дівчата здобули дві бронзи – Марія Орлевич (вагова категорія до 76 кг) та Олександра Рибак (вагова категорія до 65 кг).

Переможцем командного заліку стала збірна Туреччини.

До слова, чоловіча збірна України з вільної боротьби посіла третє місце у командному заліку на чемпіонаті Європи (U23).

У Тирані (Албанія), де проходив чемпіонат Європи (U23), наші борці-вільники здобули п'ять нагород.

Срібним призером став Володимир Кочанов (вагова категорія до 125 кг). Бронзу здобули Денис Сагалюк (вагова категорія до 92 кг); Микита Абрамов (вагова категорія до 61 кг); Давид Мчедлідзе (вагова категорія до 97 кг) та Нарек Погосян (вагова категорія до 70 кг).

Переможцем командного заліку стала збірна Азербайджану.

Теги: спорт Зважені та щасливі Олексій Новіков

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