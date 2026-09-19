Визначилися склади чоловічої і жіночої збірних України на Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 7-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди)

Стали відомі склади збірних України, які представлятимуть країну на Чемпіонаті світу 2027 зі спортивної гімнастики. Про це повідомляє «Главком».

До заявки увійшли п'ятеро чоловіків та п'ятеро жінок.

Склад чоловічої збірної України

Владислав Грико

Назар Чепурний

Олег Верняєв

Богдан Супрун

Микита Мельников

Склад жіночої збірної України

Діана Лобок

Маріанна Кінюк

Богдана Ковальова

Анастасія Лев

Крістіна Грудецька

Одним із найбільш досвідчених представників української команди стане Олег Верняєв. Олімпійський чемпіон та срібний призер Ріо-2016 знову представлятиме Україну на світовій першості.

У складі чоловічої команди також виступатиме Назар Чепурний, який спеціалізується на опорному стрибку та є чинним чемпіоном Європи. Компанію їм складуть Владислав Грико, Богдан Супрун та Микита Мельников.

Жіноча збірна матиме значно молодший склад. Найстаршими у команді будуть Діана Лобок та Маріанна Кінюк, які народилися у 2008 році. Богдана Ковальова, Анастасія Лев та Кристина Грудецька – 2010 року народження.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 7-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди).

Нагадаємо, Назар Чепурний детальніше розповів про те, чому залишив Україну та перебрався до Німеччини.

«Після того як я приїхав у Німеччину й трохи звик до спокійної атмосфери та підготовки, мені було тяжко втягнутися назад в Україні: важко звикнути до обстрілів, до безсонних ночей. Я зрозумів, що в такій атмосфері мені буде важко набрати форму, яку я й так втратив. Також це пов'язано з атмосферою в залі. Через те, що змінювали головного тренера, робочої атмосфери там абсолютно немає, а для мене це важливо – щоб хлопці були заряджені. У постійній обстановці трауру я тренуватися не можу, мене це не мотивує.

В один момент я взагалі не хотів їхати на цей чемпіонат Європи, але дівчина сказала: «Ти поїдеш 100%, я відчуваю, що все буде добре». І я поїхав. Перші дні це було просто як автоматизм: тренування, номер, сон, їжа. На подіумі в мене взагалі нічого не вийшло, що ще більше демотивувало. Але, слава Богу, вистачило сил зібратися в день змагань і по-чоловічому виконати свою роботу», – заявив Чепурний.