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Олімпійський чемпіон розповів про умови, в яких тренуються українські гімнасти

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Олімпійський чемпіон розповів про умови, в яких тренуються українські гімнасти
Верняєв наголосив, що для нього дуже важливо мати можливість готуватися до змагань вдома
фото: Getty Images

Верняєв: Для мене надзвичайно важливо, що в Україні є місце, де тренувальний процес може повноцінно тривати

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв розповів про умови підготовки українських гімнастів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram Олега Верняєва.

«Наша країна живе в надзвичайно складних умовах. Війна торкнулася кожного міста, кожного регіону, кожного з нас. І попри все це українські спортсмени продовжують тренуватися, готуватися до міжнародних стартів і представляти Україну у світі.

Для мене особисто надзвичайно важливо, що в Україні є місце, де цей тренувальний процес може повноцінно тривати. Я тренуюся на Олімпійській базі «Конча-Заспа» вже, навіть, не пам'ятаю скільки років, і можу говорити про те, що бачу та відчуваю особисто. Тут створені комфортні умови для щоденних тренувань спортсменів збірних команд України, є можливості для відновлення та реабілітації, а найголовніше – є все необхідне, щоб системно готуватися до найважливіших стартів», – зазначив Верняєв.

Спортсмен також наголосив, що для нього дуже важливо мати можливість готуватися до змагань вдома.

«Навіть у найскладніші періоди, під час блекаутів та перебоїв з електропостачанням у Києві, ми мали можливість приходити в зал і продовжувати тренування. Для професійного спортсмена, у якого підготовка не може просто зупинитися на декілька днів або тижнів, це має величезне значення. За цим стоїть щоденна робота великої команди. Людей, які роблять усе можливе, щоб спортсмени могли думати насамперед про тренування та результат.

Для мене особисто дуже важливо мати можливість готуватися вдома – в Україні, поруч зі своєю командою», – написав Верняєв.

Нагадаємо, український гімназист Назар Чепурний, який на нещодавньому чемпіонаті Європи з спортивної гімнастики завоював золото у опорному стрибку, детальніше розповів про те, чому залишив Україну та перебрався до Німеччини. 

«Після того як я приїхав у Німеччину й трохи звик до спокійної атмосфери та підготовки, мені було тяжко втягнутися назад в Україні: важко звикнути до обстрілів, до безсонних ночей. Я зрозумів, що в такій атмосфері мені буде важко набрати форму, яку я й так втратив. Також це пов'язано з атмосферою в залі. Через те, що змінювали головного тренера, робочої атмосфери там абсолютно немає, а для мене це важливо – щоб хлопці були заряджені. У постійній обстановці трауру я тренуватися не можу, мене це не мотивує.

В один момент я взагалі не хотів їхати на цей чемпіонат Європи, але дівчина сказала: «Ти поїдеш 100%, я відчуваю, що все буде добре». І я поїхав. Перші дні це було просто як автоматизм: тренування, номер, сон, їжа. На подіумі в мене взагалі нічого не вийшло, що ще більше демотивувало. Але, слава Богу, вистачило сил зібратися в день змагань і по-чоловічому виконати свою роботу», – заявив Чепурний.

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Теги: Олег Верняєв спортивна гімнастика

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