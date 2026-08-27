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Стелла Захарова прокоментувала гучний скандал в українській гімнастиці

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стелла Захарова прокоментувала гучний скандал в українській гімнастиці
Захарова є віцепрезиденткою Української федерації гімнастики
фото: FB Стелли Захарової

В українській спортивній гімнастиці набирає обертів новий гучний скандал

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова відреагувала на допис українського гімнаста Назара Чепурного, який повідомив про відсутність фінансової підтримки від України під час підготовки до Чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком».

«Прокоментуйте, будь ласка, пост Назарія. Як Федерація може настільки не підтримувати свого ж спортсмена?», – саме таке питання Захарова отримала у коментарях у Facebook.

«Усі питання до президента Федерації», – відповіла Захарова.

Президенткою Української федерації гімнастики є Ірина Дерюгіна.

Як повідомлялося, чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Назар Чепурний розповів про проблеми з фінансуванням своєї підготовки до континентальної першості. 

«Ось і завершився Чемпіонат Європи. Усі бачили гучний результат, медалі та красиву картинку. Але зараз я хочу розповісти, що насправді стояло за лаштунками цього результату.

Через відсутність належних умов для підготовки півтора місяця тому я прийняв рішення виїхати до Німеччини, щоб готуватися до Чемпіонату Європи.

Увесь цей час я неодноразово звертався до Міністерства молоді та спорту України та Української федерації гімнастики з проханням про матеріальну підтримку тренувального збору. У відповідь я отримував «завтра».

Зрештою я змирився з тим, що першу половину підготовки доведеться повністю оплачувати самостійно: житло, харчування, пальне та всі інші витрати», – зазначив гімнаст.

Нагадаємо, Чепурний тріумфував на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.

За підсумками двох спроб переможець змагань набрав 14,566 очка. Український гімнаст випередив найближчого переслідувача – нейтрального спортсмена Алєксєя Усачова – на 1,5 бала. Доповнив подіум британець Сол Скотт.

Чепурний вперше в кар'єрі виграв індивідуальне «золото» європейської першості.

Теги: Стелла Захарова Назар Чепурний спортивна гімнастика

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