«Зоря» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч сьомого туру УПЛ

«Біло-сині» зіграють виїзний поєдинок на домашній арені

Сьогодні, 19 вересня, луганська «Зоря» у столиці зустрінеться з київським «Динамо» в рамках 7-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Зоря» – «Динамо»

Безперечним лідером симпатій на 10:20 19 вересня стала команда Ігоря Костюка, переконані фахівці GGBET. На ймовірну перемогу луганців закладено коефіцієнт 5,46. Тим часом на потенційний успіх «біло-синіх» виставлено кеф 1,61. Підсумкову нічию оцінено балом 4,45. Натомість на несподівану перемогу «Зорі» (1:0) запропоновано коефіцієнт 11,85. Зате на тотал більше 3,0 закладено кеф 2,23.

Передматчевий стан команд

«Зоря» підхопила нічийний синдром. У п'ятому турі підопічні Віктора Скрипника розписали нічию з рівненським «Вересом» (1:1). Забитий м'яч оформив півзахисник Єлавіч. А в шостому розійшлися миром із чернівецькою «Буковиною» (1:1). Гол до свого активу записав оборонець Пердута.

Натомість «Динамо» спершу не змогло дотиснути черкаський ЛНЗ (0:0). А далі столичний гранд розібрався з кам'янець-подільським «Епіцентром» (3:0). Забитими м'ячами відзначилися вінгер Ярмоленко, хавбек Лонвейк і форвард Пономаренко. Паралельно обидва колективи пройшли 1/16 фіналу Кубка України.

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Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли 56 поєдинків. «Динамо» здобуло 34 перемоги. Натомість «Зоря» переграла киян сім разів. Наразі остання звитяга луганців датована 2023 роком.

У минулому сезоні команда Скрипника зуміла відібрати очки в «біло-синіх». У першому колі суперники розписали нічию (1:1). На гол хавбека киян Буяльського «Зоря» відповіла забитим м'ячем форварда Пономаренка. А в другому колі «Динамо» взяло гору (3:1). Голи до свого активу записали нападник Пономаренко, півзахисник Бражко та вінгер Редушко. Розмочив рахунок той же Будківський.

Де дивитися матч «Зоря» – «Динамо»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 15:30 за київським часом.