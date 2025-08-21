Головна Спорт Новини
Визначилися суперники збірної України з баскетболу у кваліфікації чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
У першому раунді європейської кваліфікації наша збірна зіграє з Іспанією, Грузією і Данією

Перший раунд європейської кваліфікації пройде з 27 листопада 2025 року до 5 липня 2026 року

Національна чоловіча збірна України з баскетболу виграла групу пре-кваліфікації на чемпіонат світу і вийшла до основного раунду відбору, який буде в свою чергу складатись з двох етапів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У першому раунді європейської кваліфікації до ЧС-2027 наша збірна зіграє в групі А з Іспанією, Грузією і Данією, яка в пре-кваліфікації зайняла друге місце в групі D.

Інші групи:

  • Група B : Греція, Чорногорія, Португалія, Румунія.
  • Група C : Сербія, Туреччина, Боснія, Швейцарія.
  • Група D : Італія, Литва, Велика Британія, Ісландія.
  • Група E : Німеччина, Хорватія, Ізраїль, Кіпр.
  • Група F : Латвія, Польща, Австрія, Нідерланди.
  • Група G : Франція, Фінляндія, Бельгія, Угорщина.
  • Група H : Словенія, Чехія, Естонія, Швеція.

Перший раунд європейської кваліфікації до ЧС-2027 пройде з 27 листопада 2025 року до 5 липня 2026 року (по два матчі в кожному з трьох запланованих міжнародних вікон). До наступного раунду вийдуть три кращі команди з чотирьох в групі.

Календар матчів збірної України

  • 27 листопада 2025 року: Грузія – Україна
  • 30 листопада 2025 року: Україна – Данія
  • 27 лютого 2026 року: Україна – Іспанія
  • 2 березня 2026 року: Іспанія – Україна
  • 2 липня 2026 року: Україна – Грузія
  • 5 липня 2026 року: Данія – Україна

Матчі другого етапу, на якому команди групи А з'єднаються з групою В (очки першого раунду збережуться), заплановані 28 та 31 серпня 2026 року, 26 та 29 листопада 2026 року, а також 26 лютого і 1 березня 2027 року.

На чемпіонат світу вийдуть три кращі збірні з шести в кожній групі другого етапу.

Як ми повідомляли, національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

