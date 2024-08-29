«Шахтар» дізнався суперників у Лізі чемпіонів

«Шахтар» проведе 8 матчів із різними суперниками

Сьогодні, 29 серпня, у Монако відбувається жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів. Зокрема, своїх майбутніх суперників дізнався донецький «Шахтар».

Починаючи з цього сезону у загальному етапі турніру беруть участь 36 клубів.

Учасники були розділені на чотири кошики на основі їхнього індивідуального клубного коефіцієнта на початок сезону. Жеребкування відбувалося за допомогою спеціальної комп'ютерної програми.

Суперники донецького «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів:

«Баварія» (вдома)

«Боруссія» Дортмунд (на виїзді)

«Аталанта» (вдома)

«Арсенал» (на виїзді)

«Янг Бойз» (вдома)

ПСВ (на виїзді)

«Брест» (вдома)

«Болонья» (на виїзді)

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 зміниться формат турніру: кількість учасників зросте до 36, а замість традиційного групового етапу використовуватиметься загальна таблиця. Кожен клуб проведе 8 матчів із різними суперниками.