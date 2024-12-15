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Росія використовує для штурмів військових КНДР: аналітики ISW припустили, чим це може закінчитись

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Росія використовує для штурмів військових КНДР: аналітики ISW припустили, чим це може закінчитись
14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині
фото з відкритих джерел

Наразі Росія використовує північнокорейських військових у Курській області, але пізніше може їх задіяти на інших ділянках фронту

Фахівці Інституту вивченні війни проаналізували дані щодо участі північнокорейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині. Про це йдеться у звіті ISW.

Аналітики нагадали, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала використовувати військових КНДР для проведення штурмів у Курській області і вони вже почали зазнавати серйозних втрат.

Президент зазначив, що наразі Росія використовує північнокорейських військових у Курській області, але пізніше може їх задіяти на інших ділянках фронту.

«Це перша заява українського офіційного представника про те, що північнокорейські війська проводять наступальні операції, після того, як 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю південнокорейській телекомпанії KBS заявив, що українські війська беруть участь у «невеликих» зіткненнях з північнокорейськими військами в Курській області», – кажуть в ISW.

Крім Зеленського про це заявляли і російські провоєнні блогери.

Проте в ISW наразі не можуть це підтвердити, оскільки не мають достатньо доказів.

«Здатність Північної Кореї вчитися і враховувати уроки, отримані під час бойових дій разом з Росією, ймовірно, значно погіршиться, якщо російське військове командування буде використовувати північнокорейські війська в таких же атаках з високим рівнем виснаження піхоти, в яких воно використовує більшість російських військовослужбовців», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

За даними ГУР, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.

До слова, воєнна розвідка України наразі має дані про те, що Росія застосувала проти України біля 60 північнокорейських ракет.  

Теги: росія окупанти війна Північна Корея Курщина ISW

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