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Волейбольна збірна України несподівано переграла чемпіонів світу в Лізі націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Волейбольна збірна України несподівано переграла чемпіонів світу в Лізі націй
Олег Плотницький підтвердив персональний клас
фото: Volleyball World

«Синьо-жовті» оформили другу поспіль сенсацію у турнірі

Національна команда України з волейболу впевнено здолала збірну Італії (3:0) у чоловічій Лізі націй. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті суперники йшли фактично нога в ногу. Жодна з команд не змогла відірватися в рахунку на понад три пункти. Та в кінцівці відрізку підопічні Рауля Лосано змогли дотиснути італійців.

Цей локальний успіх додав «синьо-жовтим» упевненості. У другій партії збірна України вже захопила ініціативу. Комфортнішою стала й перевага – українські волейболісти тримали опонентів на солідній дистанції, а на фініші «привезли» Італії шість очок.

Бенефісом команди Лосано став третій сет. Українська збірна з початку відрізку нарощувала власну перевагу та впевнено виграла вирішальну партію. Цього разу гандикап над італійськими волейболістами склав дев'ять пунктів.

Найрезультативнішими в складі національної команди України став дует волейболістів. Діагональний Василь Тупчій та догравальник Олег Плотницький набрали по 15 очок. Наступний матч «синьо-жовті» зіграють 26 червня проти збірної Канади.

Ліга націй з волейболу. Чоловіки

Україна – Італія – 3:0 (25:23, 25:19, 25:16)

До слова, напередодні Україна сенсаційно перемогла збірну Бразилії у Лізі націй. Підопічні Лосано віддали латиноамериканцям лише один сет. Легіонер Плотницький набрав 19 очок.

Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація волейболу повернула Білорусь до змагань. Організація допустила тамтешні команди різних категорій до турнірів під своєю егідою. Тамтешні спортсмени та збірні зможуть змагатися з власним прапором і гімном.

Теги: волейбол Збірна України Ліга націй

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