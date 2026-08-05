Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ребров провів перемовини з «Динамо» – джерело

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Ребров провів перемовини з «Динамо» – джерело
Сергій Ребров наразі залишається без роботи
фото: УАФ

Іменитий тренер мав розмову щодо повернення до колишнього працедавця

Екскерманич збірної України Сергій Ребров зустрівся з керівництвом київського «Динамо» після відставки з посади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ТаТоТаке».

Бесіда з керівництвом столичного гранда відбулася в міжсезоння. Фахівець дав зрозуміти представникам «Динамо», що на цьому етапі незацікавлений у поверненні до керма «біло-синіх». Натомість він розглядатиме інші кар'єрні варіанти.

Ребров нібито пояснив, що отримав конкретні пропозиції з Близького Сходу. Інтерес до нього проявили клуби з чемпіонатів ОАЕ та Саудівської Аравії. Водночас український тренер не відкинув ідею творчої паузи, щоб присвятити час родині.

Ребров тренував «Динамо» в 2014-2017 роках. Під його керівництвом столичний гранд завоював два титули Прем'єр-ліги, два Кубки та один Суперкубок України. Також «біло-сині» вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2015/16.

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.
 

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Сергій Ребров УПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На секторі грецького клубу з'явився прапор країни-агресора РФ
«Динамо» направило в УЄФА звернення через демонстрацію фанатами ПАОК прапора Росії
27 липня, 09:44
Сергій Попов працюватиме тренером в «Динамо»
Колишній захисник «Шахтаря» несподівано очолив юнацьку команду «Динамо»
27 липня, 20:08
Крістіан Біловар та Яна Суркіс одружені з липня 2023-го
Донька Суркіса заступилася за захисника «Динамо» Біловара і відповила хейтерам
28 липня, 16:10
В'ячеслав Суркіс уперше зіграв у європейському турнірі
Суркіс-молодший дебютував за «Динамо» в єврокубках
30 липня, 21:47
Щоб потрапити до плейоф Ліги конференцій киянам потрібно спершу здолати азербайджанський «Карабах»
Визначилися потенційні суперники «Динамо» у плейоф кваліфікації Ліги конференцій
3 серпня, 15:21
Лужний є головою Комітету професіонального футболу УАФ
Легендарний ексгравець «Динамо» очолить збірну України з футболу U-19
3 серпня, 19:41
Нова колекція футболок вже надійшла у продаж
«Динамо» представило колекцію футболок, яка присвячена легендарним подіям в історії клубу
Вчора, 14:54
68-річний Безсонов є шестиразовим чемпіоном СРСР
Легендарний гравець «Динамо» розповів, чому вирішив повністю відмовитися від алкоголю
Сьогодні, 10:19
«Динамо» припинило боротьбу у Лізі Європи
Чи сталося диво? Як пройшов поєдинок кваліфікації Ліги Європи ПАОК – «Динамо»
30 липня, 22:42

Новини

Екстренер «Динамо» побідкався через штраф за тренування російською і прикрився військовими
Екстренер «Динамо» побідкався через штраф за тренування російською і прикрився військовими
Став відомий розклад матчів кваліфікаційного раунду Кубку України з футболу
Став відомий розклад матчів кваліфікаційного раунду Кубку України з футболу
Російський тренер поскаржився на серйозне падіння рівня жіночого чемпіонату РФ з хокею
Російський тренер поскаржився на серйозне падіння рівня жіночого чемпіонату РФ з хокею
Ребров провів перемовини з «Динамо» – джерело
Ребров провів перемовини з «Динамо» – джерело
Фанати «Манчестер Юнайтед» опинилися під ударом через рішення клубу
Фанати «Манчестер Юнайтед» опинилися під ударом через рішення клубу
Очільник футболу Йорданії звинуватив президента ФІФА Інфантіно в шантажі
Очільник футболу Йорданії звинуватив президента ФІФА Інфантіно в шантажі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
61K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua