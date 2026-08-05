Ребров провів перемовини з «Динамо» – джерело

Іменитий тренер мав розмову щодо повернення до колишнього працедавця

Екскерманич збірної України Сергій Ребров зустрівся з керівництвом київського «Динамо» після відставки з посади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ТаТоТаке».

Бесіда з керівництвом столичного гранда відбулася в міжсезоння. Фахівець дав зрозуміти представникам «Динамо», що на цьому етапі незацікавлений у поверненні до керма «біло-синіх». Натомість він розглядатиме інші кар'єрні варіанти.

Ребров нібито пояснив, що отримав конкретні пропозиції з Близького Сходу. Інтерес до нього проявили клуби з чемпіонатів ОАЕ та Саудівської Аравії. Водночас український тренер не відкинув ідею творчої паузи, щоб присвятити час родині.

Ребров тренував «Динамо» в 2014-2017 роках. Під його керівництвом столичний гранд завоював два титули Прем'єр-ліги, два Кубки та один Суперкубок України. Також «біло-сині» вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2015/16.

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

