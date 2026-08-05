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Російський тренер поскаржився на серйозне падіння рівня жіночого чемпіонату РФ з хокею

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російський тренер поскаржився на серйозне падіння рівня жіночого чемпіонату РФ з хокею
Чистяков: У нас дуже сильно просів внутрішній чемпіонат, середній рівень жіночого хокею впав

Російські хокеїстки не виступали на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх після лютого 2022 року

Середній рівень жіночого чемпіонату Росії з хокею серйозно впав, однією з причин є відсутність у російських хокеїсток міжнародної практики та якісних легіонерів у внутрішніх змаганнях. Про це пропагандистам розповів колишній головний тренер збірної РФ Олексій Чистяков, інформує «Главком».

Росіянки не виступали на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх після лютого 2022 року.

«Кількість наших дівчат у Північній Америці збільшується – це добре, йде на користь збірній. Але у нас дуже сильно просів внутрішній чемпіонат, середній рівень жіночого хокею впав. Спілкуюсь із деякими гравцями, вони самі це визнають. Все це виправиться, якщо у дівчат знову з'явиться можливість виступати на міжнародному рівні.

Я дивився деякі матчі Чемпіонату світу і був приємно здивований, якого прогресу досягли команди Італії та Швейцарії. На сьогоднішній день це серйозні бойові одиниці, і якщо ми раніше італійок не сприймали всерйоз, то зараз, щоб їх перемогти, треба дуже постаратися.

У них з'явилися яскраві гравці, і на їхньому фоні у наших дівчат велика прогалина в міжнародному досвіді. Наші варяться у власному соку кілька років, їм нема за ким тягтися», – заявив Чистяков.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) зберегла бан російських команд на сезон 2026/27.

Рада ІІХФ розглянула запит Федерації хокею Росії щодо дозволу їй виступати в чемпіонатах світу різних категорій. Зокрема, росіяни прагнули повернутися на дорослі, молодіжні та юнацькі турніри. Ідеться про чоловічі та жіночі змагання.

За підсумками цього розгляду Рада постановила, що Росії через тривалі побоювання щодо безпеки та цілісності спорту не дозволять брати участь в таких чемпіонатах у сезоні 2026/27:

  • Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків
  • Молодіжний чемпіонат світу
  • Юнацький чемпіонат світу серед чоловіків
  • Юнацький чемпіонату світу серед жінок

Водночас функціонери окремо розглянуть право Росії на участь в Чемпіонаті світу 2027 серед жінок. Розгляд питання запланований на листопад. Рішення ухвалять, зважаючи на обставини та оцінки ризиків на той момент.

Теги: хокей спорт

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