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Волейбольна збірна України драматично програла Болгарії у жіночій Лізі націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Волейбольна збірна України драматично програла Болгарії у жіночій Лізі націй
«Синьо-жовтим» не пощастило на фініші поєдинку
фото: Volleyball World

Вітчизняні волейболістки зазнали прикрої поразки

Національна команда України з волейболу поступилася збірній Болгарії у черговому турі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

Гойдалки на майданчику розпочалися з першого сету. Суперниці кілька разів обмінювалися лідерством і підійшли до вирішального відрізку за рівного рахунку (20:20). Та тут болгарські волейболістки зуміли дотиснути «синьо-жовтих».

Підопічні Якуба Глушака реваншувалися у двох наступних партіях. Зокрема, в другій українки захопили ініціативу в середині сету та поступово нарощували перевагу. Зрештою, збірна України завершила з +6.

Натомість в третій партії Болгарія швидко створила гандикап (6:0), але реалізувати його не змогла. «Синьо-жовті» зуміли вирівняти становище в середині сету (14:14), та поступово пішли у відрив. Цього разу команда Глушака завершила відрізок із чотирма пунктами переваги.

За зворотним сценарієм розгорнулися події у четвертій партії. Тепер українська збірна мала перевагу в дебюті, але надалі її розгубила. Болгарська команда завершила сет із +10 та перевела матч у тай-брейк.

Уже там розгорнулася справжнісінька драма. Жоден із колективів не хотів поступатися, тож максимальна перевага складала одне очко. Дійшло до того, що до омріяної позначки 15 пунктів дісталися обидві збірні. Та вирішальні два очки таки здобула збірна Болгарії.

Україна зазнала третьої поразки поспіль у турнірі. Загальний рекорд дівчат Глушака в Лізі націй – дві перемоги, шість поразок. Наступний матч «синьо-жовті» зіграють 8 липня проти італійських волейболісток.

Ліга націй з волейболу. Жінки

Болгарія – Україна – 3:2 (25:22, 19:25, 21:25, 25:15, 17:15)

До слова, раніше Міжнародна федерація волейболу повернула Білорусь до змагань. Організація допустила тамтешні команди різних категорій до турнірів під своєю егідою. Тамтешні спортсмени та збірні зможуть змагатися з власним прапором і гімном.

Нагадаємо, раніше Олег Плотницький анонсував своє повернення до складу збірної України. Раніше догравальник оголосив про завершення виступів у національній команді. Причиною став конфлікт із керівництвом федерації.

Теги: Ліга націй волейбол Збірна України

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