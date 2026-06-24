Україна сенсаційно перемогла Бразилію у волейбольній Лізі націй

Збірна України вдало розпочала другий тиждень Ліги націй

Україна сенсаційно перемогла одного з лідерів світового волейболу збірну Бразилію. Про це повідомляє «Главком».

У грі проти Бразилії до складу збірної України повернувся одна з головних зірок європейського волейболу Олег Плотницький. Він став найрезультативнішим гравцем у складі нашої команди – 19 набраних очок.

Хід гри

Збірна України впевнено розпочала матч і з перших розіграшів захопила лідерство. Наприкінці партії бразильці зуміли наздогнати нашу команду. Однак, українці виграли кілька важливих розіграшів поспіль і вирвали перемогу в сеті – 29:27.

У другій партії збірна Бразилії активізувалася та зуміла взяти ініціативу у свої руки – 25:22.

Третій сет пройшов у рівній боротьбі. У кінцівці українці виграли кілька ключових розіграшів поспіль, що дозволило їм завершити партію на свою користь – 25:22.

У четвертому сеті команда Рауля Лосано знову краще увійшла в гру та довела зустріч до перемоги – 25:21.

Ліга націй

Україна – Бразилія 3:1 (29:27, 22:25, 25:22, 25:21)

Розклад матчів збірної України на другий тиждень Ліги націй:

Середа, 24 червня. 17:30. Україна – Бразилія

Четвер, 25 червня. 17:30. Україна – Італія

П'ятниця, 26 червня. 17:30. Україна – Канада

Неділя, 28 червня. 14:00. Болгарія – Україна

До другого тижня Ліги націй збірна України підходить на восьмому місці в турнірній таблиці. В активі «синьо-жовтих» сім очок та дві перемоги над збірними Куби і Китаю.

Нагадаємо, українці Дмитро Янчук, Юрій Семенюк та Ілля Ковальов увійшли у топ-3 особистих рейтингів гравців першого змагального тижня чоловічої Ліги націй з волейболу. Зокрема Янчук став найкращим за ейсами. Українець заробив 13 очок на подачах та одноосібно очолив рейтинг турніру за цим показником.