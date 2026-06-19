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Жіноча збірна України програла Нідерландам у волейбольній Лізі націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Жіноча збірна України програла Нідерландам у волейбольній Лізі націй
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фото: Volleyball World

«Синьо-жовті» зазнали другої поразки поспіль у турнірі

Національна команда України поступилася збірній Нідерландів (0:3) у жіночій Лізі націй з волейболу. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Якуба Глушака не змогла нав'язати конкуренцію нідерландкам. Ті здобули перемогу за мінімальні три сети. А реально зачепитися за позитивний рахунок «синьо-жовті» могли лише в першій партії.

Українські волейболістки з чотирьох виграних пунктів поспіль. Та вже в середині відрізку Нідерланди вирівняли становище. Далі команди йшли нога в ногу, та під завісу сету суперниці дотиснули збірну України.

А от у другій партії нідерландські волейболістки вже домінували. На піку їхня перевага сягнула 10 очок. Українська команда спробувала повернутися у гру, та лише спромоглася скоротити відставання до восьми пунктів.

Натомість у третьому сеті фактично повторився сценарій першого. Дівчата Глушака ще в середині відразу трималися поруч із опонентками, та поступово почали не встигати за мобільністю нідерландок. Зрештою, дефіцит цього разу склав п'ять очок.

«Синьо-жовті» залишаються з двома перемогами в Лізі націй. У пасиві збірної України – вже п'ять поразок. Наступний поєдинок українські волейболістки зіграють 21 червня проти Болгарії.

Ліга націй з волейболу. Жінки

Україна – Нідерланди – 0:3 (22:25, 17:25, 20:25)

До слова, раніше Міжнародна федерація волейболу повернула Білорусь до змагань. Організація допустила тамтешні команди різних категорій до турнірів під своєю егідою. Тамтешні спортсмени та збірні зможуть змагатися з власним прапором і гімном.

Нагадаємо, раніше Олег Плотницький анонсував своє повернення до складу збірної України. Раніше догравальник оголосив про завершення виступів у національній команді. Причиною став конфлікт із керівництвом федерації.

Теги: волейбол Збірна України Ліга націй

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