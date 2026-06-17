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Жіноча збірна України оформила перемогу над Таїландом у волейбольній Лізі націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Жіноча збірна України оформила перемогу над Таїландом у волейбольній Лізі націй
«Синьо-жовті» здобули нелегку перемогу
фото: Volleyball World

«Синьо-жовті» перемогли в п'яти сетах

Національна команда України переграла збірну Таїланду (3:2) в черговому турі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

У першій партії українські волейболістки перехопили ініціативу в середині відрізку. Вони навіть відірвалися на чотири пункти. Проте, під завісу сету рахунок став рівним (23:23). Утім, «синьо-жовті» дотиснули суперниць.

А от друга партія пішла за дзеркальним сценарієм. Щоправда, Таїланд не розгубив перевагу під кінець сету, тож тамтешні волейболістки запалили одиницю на табло значно впевненіше. Конкурентнішим став наступний відрізок – у другій частині третьої партії опонентки йшли фактично нога в ногу. Зрештою, сильнішими стали українки.

Збірна Таїланду взяла реванш у наступному сеті. Команди кілька разів змінювали одна одну в лідерах. Та на фініші суперниці привезли «синьо-жовтим» три пункти переваги та перевели матч у тай-брейк.

Українська збірна потужно стартувала в додатковій партії. Вітчизняні волейболістки повели 6:0 зі старту, а на піку їхня перевага склала вісім очок. Зрештою, «синьо-жовті» вирвали перемогу та піднялися у середину турнірної таблиці. В активі національної команди дві перемоги в п'яти турах, а наступний поєдинок України запланований на 18 червня проти збірної Польщі.

Ліга націй з волейболу. Жінки

Таїланд – Україна – 2:3 (23:25, 25:19, 26:28, 25:22, 10:15)

До слова, раніше Міжнародна федерація волейболу повернула Білорусь до змагань. Організація допустила тамтешні команди різних категорій до турнірів під своєю егідою. Тамтешні спортсмени та збірні зможуть змагатися з власним прапором і гімном.

Нагадаємо, раніше Олег Плотницький анонсував своє повернення до складу збірної України. Раніше догравальник оголосив про завершення виступів у національній команді. Причиною став конфлікт із керівництвом федерації.

Теги: волейбол Збірна України Ліга націй

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