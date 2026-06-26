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Збірна України з волейболу здолала Канаду в Лізі націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна України з волейболу здолала Канаду в Лізі націй
Вітчизняні волейболісти продовжили переможну серію
фото: Volleyball World

«Синьо-жовті» оформили третю перемогу поспіль у турнірі

Національна команда України переграла збірну Канади (3:1) в рамках волейбольної Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті команди спершу йшли нога в ногу. Та поступово підопічні Рауля Лосано прибрали ініціативу до своїх рук. Із середини відрізку збірна України пішла у відрив і за підсумками партії оформила шестиочкову перевагу.

Ще конкурентнішим став другий сет. Утім, «синьо-жовті» впродовж усього відрізку були попереду канадських волейболістів бодай на кілька пунктів. Проте, українці змогли дотиснути суперників під завісу партії.

Канадська збірна взяла реванш у третьому сеті. Сценарій цього відрізку був дзеркальним до першої партії. Тепер команда Лосано відпустила опонентів у середині відрізку, а дефіцит очок на фініші склав сім пунктів.

Та цей успіх Канади виявився локальним. Уже в четвертій партії збірна України кілька разів ішла у відрив. І хоч суперники не допустили створення серйозного гандикапу, та під завісу сету «синьо-жовті» досягли свого та оформили перемогу.

Підопічні Лосано з трьома звитягами поспіль покращили турнірне становище. Принаймні тимчасово Україна очолила турнірну таблицю Ліги націй. Рекорд національної команди – п'ять перемог, дві поразки. Наступний матч «синьо-жовті» зіграють 28 червня проти збірної Болгарії.

Ліга націй з волейболу. Чоловіки

Україна – Канада – 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23)

До слова, напередодні Україна сенсаційно перемогла збірну Італії у Лізі націй. Команда Лосано не віддала чемпіонам світу жодної партії. Діагональний Тупчій та догравальник Плотницький набрали по 15 очок.

Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація волейболу повернула Білорусь до змагань. Організація допустила тамтешні команди різних категорій до турнірів під своєю егідою. Тамтешні спортсмени та збірні зможуть змагатися з власним прапором і гімном.

Теги: волейбол Збірна України Ліга націй

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