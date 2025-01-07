Суд відхилив прохання Трампа відкласти оголошення вироку у справі про підкуп акторки фільмів для дорослих

Раніше суд погодився перенести оголошення вироку республіканцю на період після президентських виборів

Вирок Трампу буде оголошено за десять днів до його офіційного вступу на посаду президента

Обраному президенту США Дональду Трампу не вдалося добитись відтермінування оголошення вироку у справі про підкуп акторки фільмів для дорослих в обмін на мовчання перед виборами 2016 року. Про це повідомляє The Hill.

Суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання адвокатів Трампа, яким вони намагалися скасувати заплановане оголошення вироку 10 січня – за десять днів до офіційного вступу Трампа на посаду президента – у справі про підкуп Стормі Деніелз в обмін на мовчання про її зв’язки з Трампом давніше у минулому під час передвиборчої кампанії 2016 року, що розцінили як приховані витрати на кампанію.

«Суд розглянув аргументи відповідача на підтримку клопотання і вважає, що вони переважно повторюють аргументи, які багаторазово використовувалися раніше», – зазначив Мерчан у рішенні.

Перед тим суддя погодився перенести оголошення вироку на період після президентських виборів, але далі відкинув спроби Трампа зупинити розгляд справи з посиланням на президентський імунітет. Хоча наперед відомо, що Мерчан не призначить Трампу серйозного покарання, після обвинувального вироку він стане першою особою з судимістю, що заступає на посаду президента.

Нагадаємо, обидві палати Конгресу США під час спільного засідання завершили формальну процедуру сертифікації результатів президентських виборів, проведених у листопаді, офіційно затвердивши перемогу Дональда Трампа і Джей Ді Венса.

Таким чином, законодавці офіційно підтвердили, що обраний президент США Дональд Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс отримали 312 голосів виборців. Камала Гарріс як кандидатка у президенти від Демократичної партії отримала 226 голосів.

До слова, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.