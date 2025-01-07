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Суд відхилив прохання Трампа відкласти оголошення вироку у справі про підкуп акторки фільмів для дорослих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд відхилив прохання Трампа відкласти оголошення вироку у справі про підкуп акторки фільмів для дорослих
Раніше суд погодився перенести оголошення вироку республіканцю на період після президентських виборів
фото з відкритих джерел

Вирок Трампу буде оголошено за десять днів до його офіційного вступу на посаду президента

Обраному президенту США Дональду Трампу не вдалося добитись відтермінування оголошення вироку у справі про підкуп акторки фільмів для дорослих в обмін на мовчання перед виборами 2016 року. Про це повідомляє The Hill.

Суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання адвокатів Трампа, яким вони намагалися скасувати заплановане оголошення вироку 10 січня – за десять днів до офіційного вступу Трампа на посаду президента – у справі про підкуп Стормі Деніелз в обмін на мовчання про її зв’язки з Трампом давніше у минулому під час передвиборчої кампанії 2016 року, що розцінили як приховані витрати на кампанію. 

«Суд розглянув аргументи відповідача на підтримку клопотання і вважає, що вони переважно повторюють аргументи, які багаторазово використовувалися раніше», – зазначив Мерчан у рішенні. 

Перед тим суддя погодився перенести оголошення вироку на період після президентських виборів, але далі відкинув спроби Трампа зупинити розгляд справи з посиланням на президентський імунітет. Хоча наперед відомо, що Мерчан не призначить Трампу серйозного покарання, після обвинувального вироку він стане першою особою з судимістю, що заступає на посаду президента.  

Нагадаємо, обидві палати Конгресу США під час спільного засідання завершили формальну процедуру сертифікації результатів президентських виборів, проведених у листопаді, офіційно затвердивши перемогу Дональда Трампа і Джей Ді Венса.

Таким чином, законодавці офіційно підтвердили, що обраний президент США Дональд Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс отримали 312 голосів виборців. Камала Гарріс як кандидатка у президенти від Демократичної партії отримала 226 голосів.

До слова, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Теги: суд Дональд Трамп президент

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