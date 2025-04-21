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З ворожого полону вдалося повернути родича української тенісистки Цуренко

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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З ворожого полону вдалося повернути родича української тенісистки Цуренко
Леся Цуренко побажала всім більше хороших новин

Леся Цуренко: З ворожого полону повернувся мій родич... Після трьох років полону

З ворожого полону повернувся родич української тенісистки Лесі Цуренко. Про це повідомляє «Главком».

«З ворожого полону повернувся мій родич... Після трьох років полону. З Великоднем всіх. Дякую Богу за цей подарунок. І нехай буде більше хороших новин для всіх нас», – написала Цуренко в Instagram.

Нагадаємо, із російського полону повернулися ще 277 українських воїнів. Серед звільнених – Захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

Більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження.

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні фото та відео звільнення з полону українських військових.

Рідну землю звільнені бійці вітали вигуками «Слава Україні!» та «Україна понад усе!».

«Мамо, я тебе так люблю, я так скучив!», – каже один із військових, телефонуючи найріднішій.

Раніше президент Зеленський сказав: «Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних. Памʼятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх».

Нинішній обмін є четвертим у цьому році та 63-м від початку повномасштабного вторгнення. Тільки цього року з російської неволі вдалося повернути додому 596 українців в рамках обмінів та 53 Захисника визволені поза обмінами.

Як відомо, 19 березня 175 українських захисників звільнено з російського полону. 

Теги: полон Леся Цуренко війна

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