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Заробляли мільйони гривень. Поліція викрила осіб, причетних до організації договірних матчів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Заробляли мільйони гривень. Поліція викрила осіб, причетних до організації договірних матчів
У рамках розслідування поліцейські вже провели 45 обшуків по всій Україні

Для тиску на учасників змагань зловмисники використовували різні методи

Кіберполіцейські та слідчі Нацполіції викрили кілька злочинних груп завдяки спільним діям з Офісом Генерального прокурора за сприяння Національної платформи доброчесності спорту, що координується Міністерством молоді та спорту України.

Як інформує Мінмолодьспорту, правоохоронці припинили діяльність угруповань, які підкуповували або примушували гравців програвати матчі, чим «заробляли» на ставках, знаючи результати заздалегідь.

Правопорушники організовували договірні матчі з кіберфутболу, кібербаскетболу, настільного тенісу, футболу та баскетболу, щоб заробляти незаконні гроші через букмекерські контори.

Для збільшення впливу серед кіберспортсменів, залучення більшої кількості онлайн-вболівальників та грошових ставок організатори долучали відомих спортсменів. Це забезпечувало онлайн-трансляції «замовних» матчів для десятків тисяч глядачів. Деякі учасники угруповання, які були спортсменами світового рівня, використовували професійні зв’язки для організації «договірних» матчів між кіберспортсменами з Австралії, України та інших країн Європи.

Для тиску на учасників змагань зловмисники використовували різні методи. У деяких випадках залучали раніше судимих за злочини осіб для залякування спортсменів, у тому числі з використанням зброї. Наразі відомо про близько 10 постраждалих гравців. Іноді їм пропонували грошову винагороду за «зливання» матчів.

Знаючи майбутній результат гри, зловмисники робили ставки на ресурсах букмекерських контор, зареєстрованих в країнах Азії, Європи, Австралії та Америки. Прибутки від такої діяльності могли становити мільйони гривень.

У рамках розслідування за низкою статей Кримінального кодексу України, максимальна санкція яких передбачає до 12 років позбавлення волі, поліцейські вже провели 45 обшуків по всій Україні. Було вилучено речові докази та зафіксовано цифрові докази протиправної діяльності зловмисників. Наразі слідчі оголосили одному з організаторів «договірних» ігор підозру у протиправному впливі на результати офіційних спортивних змагань.

Слідчі дії тривають з метою виявлення всіх учасників злочинних груп, у тому числі за кордоном, а також для визначення кількості потерпілих і остаточних розмірів завданих збитків. 

Теги: букмекери договірні матчі скандал

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