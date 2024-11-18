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Зеленський підписав закон про удосконалення роботи МСЕК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський підписав закон про удосконалення роботи МСЕК
Президент підписав закон, який Рада ухвалила ще наприкінці жовтня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Адвокати або інші уповноважені представники людей з інвалідністю матимуть права бути присутніми на засіданні МСЕК

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій. Про це йдеться у картці законопроєкту.

Оновлення включають можливість онлайн-участі людей у засіданнях МСЕК, внесення даних про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я та дозвіл пацієнтам запрошувати на засідання своїх лікарів.

Президент підписав закон
Президент підписав закон
скріншот

Відтепер адвокати або інші уповноважені представники людей з інвалідністю матимуть права бути присутніми на засіданні МСЕК. Крім того, пацієнти зможуть запрошувати на засідання і своїх лікарів. Вони зможуть самостійно фотографувати або записувати засідання, а також документи, що формує комісія під час розгляду їхньої справи. Також люди з інвалідністю та їхні представники, адвокати матимуть право самостійно оскаржувати рішення МСЕК.

Як відомо, Верховна Рада України 29 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.  Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

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Теги: закон президент Володимир Зеленський

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