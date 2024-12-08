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Журналіст звинуватив чиновника Федерації гандболу України у погрозах

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Журналіст звинуватив чиновника Федерації гандболу України у погрозах
Генеральний секретар Федерації гандболу України Олександр Гладун став фігурантом скандалу

Журналіст Грачов звернувся до державних структур із вимогою публічної оцінки поведінки посадовця

Журналіст Ігор Грачов звинуватив генерального секретаря Федерації гандболу України Олександра Гладуна у погрозах.

Наприкінці матчу Євро-2024 Німеччина – Україна Грачов у мікс-зоні чекав на запрошеного до інтерв’ю гравчині нашої збірної Ольги Макаренко.

«В цей час до мене підійшов високого росту чоловік і без жодних вступних слів – вітання чи представлення – почав дуже агресивно і з погрозами зі мною розмовляти: «Шо ти здєсь дєлаєш? Єдь отсюда і нє дьоргай дівчат. Ти шо нє понял? Ти хочеш, штоб я тєбя вишвирнул?». Цією не самою ввічливою і вихованою людиною у світі виявився генеральний секретар Федерації гандболу України Олександр Гладун», – зазначив журналіст.

Він стверджує, що після монологу Гладуна у журналістській зоні покликав організаторів, які стояли в кількох метрах і бачили, що сталося. Не володіючи німецькою, якою Гладун вільно говорить, Грачов зрозумів тільки його загальні аргументи: мовляв, він не журналіст, а провокатор, і взагалі, Федерація гандболу України заборонила йому працювати.

«Судячи з усього, організаторська команда не погодилась з цим і після кількахвилинного діалогу Гладун зовнішньо розлючений побіг у роздягальню нашої збірної. По дорозі кинувши в мій бік не менш грубе: «Тепер готуйся....», – розповів Грачов.

Також Грачов за порадою оргкомітету Євро-2024 проінформував голову Асоціації спортивних журналістів Україні та голову медіакомунікацій Європейської гандбольної федерації, з яким мав телефонну розмову, а згодом і особисту зустріч.

«На останок хочу зазначити, що, маючи багаторічний досвід роботи журналістом і маючи ідентичність у гандбольній спільноті повинен зазначити. Ситуація, коли офіційна особа погрожує журналісту, особливо в зоні для роботи преси та у присутності міжнародної спільноти, має серйозні наслідки як для моєї власної репутації, так і для держави, яку вона представляє», – наголосив журналіст Грачов.

Він також звернувся до державних структур із вимогою публічної оцінки поведінки посадовця.

Нагадаємо, під час трансляції наживо тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова на Кубку світу прокоментувала змагання російською.

На це звернув увагу громадський діяч Вадим Позняков під час перегляду Суспільне спорт.

«Головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону не вміє говорити українською і це виглядає максимально дико. Так само як і те що Суспільне думає, що ми маємо розуміти цю мову без перекладу», – заявив він.

Десятки українців обурилися у коментарях під дописом і закликали омбудсмена відреагувати на порушення.

У коментарі «УП. Життя» мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що заява тренерки російською – порушення мовного закону.

«Українська – це мова сфери спорту. Мені дивно, що вона не взяла до уваги настанови від Мінімолодьспорту та порушила умови контракту, адже там є вимога обов'язкового застосування української мови під час проведення брифінгів, нарад, проведення безпосередньо інших публічних заходів як посадової особи», – зауважив він в коментарі для «УП.Життя».

Тарас Кремінь додав, що вже розпочали перевірку всіх обставин інциденту, бо Суспільне мовлення «ніколи не було серед порушників мовного закону».

У Суспільному в коментарі для «УП.Життя» пояснили все тим, що це була пряма трансляція з місця подій.

«Коментар тренерки був записаний впритул до включення та старту самої події. Враховуючи, що включення робляться безпосередньо на місці змагань та оперативно видаються в ефір, відсутні час та технічні можливості продублювати чи протитрувати переклад», – зауважили там.

Теги: скандал гандбол журналіст погрози

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