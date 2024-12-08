Журналіст звинуватив чиновника Федерації гандболу України у погрозах

Журналіст Грачов звернувся до державних структур із вимогою публічної оцінки поведінки посадовця

Журналіст Ігор Грачов звинуватив генерального секретаря Федерації гандболу України Олександра Гладуна у погрозах.

Наприкінці матчу Євро-2024 Німеччина – Україна Грачов у мікс-зоні чекав на запрошеного до інтерв’ю гравчині нашої збірної Ольги Макаренко.

«В цей час до мене підійшов високого росту чоловік і без жодних вступних слів – вітання чи представлення – почав дуже агресивно і з погрозами зі мною розмовляти: «Шо ти здєсь дєлаєш? Єдь отсюда і нє дьоргай дівчат. Ти шо нє понял? Ти хочеш, штоб я тєбя вишвирнул?». Цією не самою ввічливою і вихованою людиною у світі виявився генеральний секретар Федерації гандболу України Олександр Гладун», – зазначив журналіст.

Він стверджує, що після монологу Гладуна у журналістській зоні покликав організаторів, які стояли в кількох метрах і бачили, що сталося. Не володіючи німецькою, якою Гладун вільно говорить, Грачов зрозумів тільки його загальні аргументи: мовляв, він не журналіст, а провокатор, і взагалі, Федерація гандболу України заборонила йому працювати.

«Судячи з усього, організаторська команда не погодилась з цим і після кількахвилинного діалогу Гладун зовнішньо розлючений побіг у роздягальню нашої збірної. По дорозі кинувши в мій бік не менш грубе: «Тепер готуйся....», – розповів Грачов.

Також Грачов за порадою оргкомітету Євро-2024 проінформував голову Асоціації спортивних журналістів Україні та голову медіакомунікацій Європейської гандбольної федерації, з яким мав телефонну розмову, а згодом і особисту зустріч.

«На останок хочу зазначити, що, маючи багаторічний досвід роботи журналістом і маючи ідентичність у гандбольній спільноті повинен зазначити. Ситуація, коли офіційна особа погрожує журналісту, особливо в зоні для роботи преси та у присутності міжнародної спільноти, має серйозні наслідки як для моєї власної репутації, так і для держави, яку вона представляє», – наголосив журналіст Грачов.

Він також звернувся до державних структур із вимогою публічної оцінки поведінки посадовця.

Нагадаємо, під час трансляції наживо тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова на Кубку світу прокоментувала змагання російською.

На це звернув увагу громадський діяч Вадим Позняков під час перегляду Суспільне спорт.

«Головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону не вміє говорити українською і це виглядає максимально дико. Так само як і те що Суспільне думає, що ми маємо розуміти цю мову без перекладу», – заявив він.

Десятки українців обурилися у коментарях під дописом і закликали омбудсмена відреагувати на порушення.

У коментарі «УП. Життя» мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що заява тренерки російською – порушення мовного закону.

«Українська – це мова сфери спорту. Мені дивно, що вона не взяла до уваги настанови від Мінімолодьспорту та порушила умови контракту, адже там є вимога обов'язкового застосування української мови під час проведення брифінгів, нарад, проведення безпосередньо інших публічних заходів як посадової особи», – зауважив він в коментарі для «УП.Життя».

Тарас Кремінь додав, що вже розпочали перевірку всіх обставин інциденту, бо Суспільне мовлення «ніколи не було серед порушників мовного закону».

У Суспільному в коментарі для «УП.Життя» пояснили все тим, що це була пряма трансляція з місця подій.

«Коментар тренерки був записаний впритул до включення та старту самої події. Враховуючи, що включення робляться безпосередньо на місці змагань та оперативно видаються в ефір, відсутні час та технічні можливості продублювати чи протитрувати переклад», – зауважили там.