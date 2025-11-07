Головна Спорт Новини
Збірна Ісландії з футболу оголосила склад на матчі з Україною і Азербайджаном

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Матч у групі D між збірними України та Ісландії відбудеться 16 листопада у Варшаві

Наставник ісландської команди розраховує на 24 виконавців

Головний тренер збірної Ісландії з футболу Арнар Гюннлейгссон оголосив список гравців, викликаних на листопадові матчі європейської кваліфікації чемпіонату світу проти Азербайджану та України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У цих поєдинках наставник ісландської команди розраховує на 24 виконавців.

Склад збірної Ісландії

Воротарі: Еліас-Рафн Олафссон («Мідтьюлланн», Данія), Гакон Вальдімарссон («Брентфорд», Англія), Антон Ейнарссон («Брейдаблік»).

Захисники: Логі Томассон («Самсунспор», Туреччина), Данієль Гретарссон («Сеннер'юске», Данія), Гйордур Магнуссон («Левадіакос», Греція), Сверрір Інгасон («Панатінаїкос», Греція), Віктор Пальссон («Горсенс», Данія).

Півзахисники: Арон Гуннарссон («Аль-Гарафа», Катар), Б'яркі Б'яркасон («Венеція», Італія), Гіслі Тордарсон («Лех», Польща), Ісак Йоганнессон («Кельн», Німеччина), Андрі Бальдурссон («Касімпаша», Туреччина), Стефан Тордарсон («Престон», Англія), Крістіан Глінссон («Твенте», Нідерланди), Йоганн Гудмундссон («Аль-Дафра», ОАЕ), Гакон Гаральдссон («Лілль», Франція), Йон Торстейнссон («Герта», Німеччина), Мікаєль Еллертссон («Дженоа», Італія), Мікаєль Андерсон («Юргорден», Швеція).

Нападники: Бріньйоульфюр Віллумссон («Гронінген», Нідерланди), Андрі Гудйонсен («Блекберн», Англія), Данієль Гудйонсен («Мальме», Швеція), Альберт Гудмундссон («Фіорентина», Італія).

Порівняно зі складом на перший поєдинок зі збірною України, що відбувся 10 жовтня в Рейк'явіку, Арнар Гюннлейгссон довикликав захисника Гйордура Магнуссона з грецького «Левадіакосу» та півзахисника Йоганна Гудмундссона з еміратської «Аль-Дафри». Крім того, наставник збірної Ісландії відмовився від послуг півзахисника Торіра Хельгасона з італійського «Лечче» та нападника Севара Магнуссона з норвезького «Бранна». 

Нагадаємо, що матч 6-го туру відбору ЧС-2026 у групі D між збірними України та Ісландії відбудеться 16 листопада у Варшаві на стадіоні «Легія» (початок зустрічі — о 19:00 за київським часом).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

