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Український футбольний тренер очолив улюблений клуб Навроцького

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Український футбольний тренер очолив улюблений клуб Навроцького
Владислав Лупашко (праворуч) вирішив скуштувати легіонерського хліба
фото: ФК «Лехія»

Двосторонні взаємини України та Польщі отримали несподіваний спортивний поворот

Гданська «Лехія» призначила українця Владислава Лупашка керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Молодий фахівець залишався без роботи з 1 січня. Перед цим він провів півтора року на чолі львівських «Карпат». Також за плечима Лупашка з петровським «Інгульцем».

Український тренер уклав контракт із «біло-зеленими» на три роки. Новий сезон «Лехія» розпочне в Першому дивізіоні. Попередню кампанію поморці завершили на 16-й сходинці в Екстраклясі та вилетіли з еліти, відставши від рятівної позиції на три пункти.

Водночас через фінансові негаразди з «біло-зелених» упродовж сезону зняли пять очок. Проблеми керівництво клубу досі не вирішило. Зокрема, перед призначенням Лупашка «Лехія» отримала трансферний бан і змушена буде на старті підготовки до кампанії 2026/27 покластися на власних вихованців.

Чим відомий Владислав Лупашко

Уродженець Білгорода-Дністровського, на дорослому рівні дебютував за «Борисфен-2» із Борисполя. Також виступав за київську «Оболонь», «Зірку» з Кропивницького, «Інгулець» та низку інших команд.

Кар'єру тренера розпочав у 35 років із ролі асистента головного тренера петровців. У червні 2023-го став в. о. керманича команди, а згодом і повноцінним коучем «Інгульця». Перед сезоном 2024/25 очолив «Карпати» та фінішував із львів'янами на шостій сходинці Прем'єр-ліги в дебютній кампанії.

Чим відома «Лехія»

Заснований у 1945 році клуб. Дворазовий володар Кубка Польщі, двічі виграв Суперкубок Польщі. Найвище досягнення в Екстраклясі – третє місце (два рази).

Команда тричі брала участь в єврокубках. У рамках Кубка кубків 1983/84 «зелено-білі» вилетіли від туринського «Ювентуса» (0:7, 2:3), а в Лізі Європи 2019/20 – від данського «Брондбю» (2:1, 1:4). У кваліфікації Ліги конференцій 2022/23 «Лехія» здолала македонську «Академію Пандева» (4:1, 2:1) та вибула після протистояння з віденським «Рапідом» (1:2, 0:0).

«Зелено-білі» мають великі групи підтримки. Найвідоміший фанат «Лехії» – чинний президент Польщі Кароль Навроцький.

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.
 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Владислав Лупашко

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