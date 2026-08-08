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Легендарний гравець «Манчестер Юнайтед» отримав дивну заборону

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Легендарний гравець «Манчестер Юнайтед» отримав дивну заборону
Нікі Батт очолював академію «Манчестер Юнайтед», а під час кар'єри гравця виграв з клубом Лігу чемпіонів та шість титулів АПЛ
фото: The New York Times

Нікі Батт поділився тим, що його не пропустили на пункт переробки сміття

Колишній півзахисник «Манчестер Юнайтед» та збірної Англії Нікі Батт опинився в центрі курйозної історії через конфлікт із працівником місцевого пункту прийому та переробки відходів Woodhouse Lane Recycling Centre в Олтрінґемі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail. 

Заборонили здати сміття

Про незвичайну пригоду Батт розповів у подкасті The Good, The Bad and The Football, який веде разом із колишнім одноклубником Полом Скоулзом та коміком Педді Макгіннессом. За словами ексфутболіста, він приїхав на власному Range Rover, щоб позбутися накопичених удома пакетів зі сміттям і картону. Однак працівник центру відмовився пропускати Батта, оскільки в автомобілі були складені задні сидіння, а задні вікна мали тонування.

Співробітник припустив, що позашляховик фактично використовується як комерційний фургон, а тоновані вікна можуть свідчити про спробу приховати вміст автомобіля. Батт, за його власним описом ситуації, не погодився з таким рішенням і вирішив не залишати територію. Колишній футболіст натиснув на газ і заїхав на естакаду, тоді як працівник із рацією намагався наздогнати автомобіль пішки. Батт розповів, що врешті викинув пакети зі сміттям нагору, після чого одразу виїхав із території під вигуки співробітника. За це він нібито отримав повну заборону на відвідування пунктів прийому сміття. 

Відповідь компанії

Історія набула розголосу, однак представники Recycle for Greater Manchester, організації, яка відповідає за роботу центрів переробки у регіоні, спростували інформацію про довічну заборону для Батта. «Нам прикро чути про такий досвід Нікі, однак ми хочемо запевнити його, що він все ще є бажаним гостем на будь-якому з наших 19 центрів переробки відходів у Великому Манчестері», – заявив речник організації.

Нагадаємо, що фанати «Манчестер Юнайтед» опинилися під ударом через рішення клубу

Теги: сміття Нікі Батт ФК Манчестер Юнайтед НОВИНИ ФУТБОЛУ

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