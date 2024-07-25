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Євро-2024: Україна не змогла пробитися до фіналу

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Євро-2024: Україна не змогла пробитися до фіналу
Обидві команди підходили до півфіналу досі непереможеними на Євро
Фото з відкритих джерел

Матч Франція – Україна відбувся у Белфасті на Віндзор Парк і  завершився перемогою Франції з рахунком 1:0

Юніорська збірна України з футболу завершила виступи на Євро–2024, поступившись у пів-фіналі збірній Франції з рахунком 0:1. Обидві команди підходили до півфіналу без поразок. Українці розпочали турнір з двох нічиїх, а потім здолали чинних чемпіонів Європи італійців. Французи ж стали найрезультативнішою командою групи.

Переломним моментом матчу став гол Валентина Атангана на початку другого тайму. Після точно виконаного стандартного положення французи розіграли м'яч у штрафному майданчику, і капітан збірної зумів переграти двох українських захисників та потужно пробити головою у кут воріт. Цей гол став логічним завершенням наполегливих дій французів і дозволив їм вийти вперед у рахунку.

У першому таймі лише українці створили небезпечні моменти, але не змогли забити. На початку другої половини гри французи відкрили рахунок. Українці намагалися відігратися, але всі їхні спроби були марними.

Ця поразка означає, що Україна втретє вибуває з юніорського Євро на стадії півфіналу. Франція ж зіграє у фіналі проти Іспанії. Попри поразку, українська команда забезпечила собі участь у чемпіонаті світу U-20.

Євро-2024 (U19). Півфінал Франція – Україна 1:0 Гол: Атангана, 61

Україна втретє вибуває з юніорського Євро за підсумками півфіналу. Попри те, що мрія про фінал юніорського Євро залишилася недосяжною, збірна України під керівництвом Дмитра Михайленка продемонструвала високий рівень гри. Вихід до півфіналу – це значне досягнення, яке гарантувало команді участь у престижному чемпіонаті світу U-20. У фіналі турніру зіграють Франція та Іспанія, які здолали своїх суперників у запеклій боротьбі.

Читайте також: Збірна Іспанії тріумфувала у фіналі Євро-2024, здобувши свою четверту перемогу на чемпіонатах Європи.

До слова, Збірна Туреччини повертається до чвертьфіналів Євро вперше з 2008 року.

Також, Англія здолала Швейцарію в серії пенальті та вийшла у півфінал Євро.

Теги: олімпійські ігри Марокко Україна українці Іспанія Збірна України Франція

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