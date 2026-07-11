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Збірна України з баскетболу U-20 успішно стартувала на Чемпіонаті Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України з баскетболу U-20 успішно стартувала на Чемпіонаті Європи
Наступний матч на Євробаскеті U-20 збірна України проведе у суботу, 11 липня, проти збірної Естонії
фото: ФІБА

Україна здобула переконливу перемогу над командою Грузії

У Братиславі розпочався чоловічий Чемпіонат Європи з баскетболу U-20 в Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Збірна України у першому матчі здобула переконливу перемогу над командою Грузії.

Хід гри

Вже з перших хвилин українській команді вдалося заволодіти перевагою: влучання Гогуленка, Йяму та Грищука створили невеликий відрив, а після лей-апу від Сушкіна встановився рахунок 8:2 на користь української команди. Наші гравці продовжували контролювати ситуацію на майданчику та не підпускали суперника ближче, ніж на три очки. Зрештою, під завісу першої десятихвилинки українська команда знову зробила невеличкий ривок і на першу перерву вирушила в статусі лідера матчу – 21:14.

На велику перерву українська збірна вирушила із перевагою у 8 балів – 43:35.

У третій чверті команда Забірченка здійснила ривок 9-3, відправивши суперника на тайм-аут. Все ж, Грузія змогла стабілізувати свою гру та налагодити влучність кидків, чим скоротила відставання до дев’яти балів перед заключним періодом – 59:52 на користь України.

Інтриги в останні 10 хвилин матчу не вийшло: команди в цілому провели не дуже результативну чверть, а у збірної України продовжував феєрити Максим Грищук. У підсумку, підопічні Дмитра Забірченка довели справу до перемоги – 77:64.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Максим Грищук, який набрав 18 очок та додав до них 6 підбирань та 3 передачі. А Десмонд Йяму оформив дабл-дабл з 13 очок та 11 підбирань.

Наступний матч на Євробаскеті U-20 збірна України проведе у суботу, 11 липня, проти збірної Естонії. Початок о 17:00.

Євробаскет-2026 U-20. Дивізіон В

Україна – Грузія – 77:64 (21:14, 22:21, 16:17, 18:12)

  • Україна: Сушкін 11 + 7 передач, Гогуленко 10 + 6 підбирань, Грищук 18 + 6 підбирань + 3 передачі, Король 7 + 3 підбирання, Йяму 13 + 11 підбирань – старт; Упир 9, Ситар 7, Никифоренко 2, Романиця 0 + 3 підбирання, Липка 0.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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