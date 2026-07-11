Збірна України з баскетболу U-20 успішно стартувала на Чемпіонаті Європи
Україна здобула переконливу перемогу над командою Грузії
У Братиславі розпочався чоловічий Чемпіонат Європи з баскетболу U-20 в Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Збірна України у першому матчі здобула переконливу перемогу над командою Грузії.
Хід гри
Вже з перших хвилин українській команді вдалося заволодіти перевагою: влучання Гогуленка, Йяму та Грищука створили невеликий відрив, а після лей-апу від Сушкіна встановився рахунок 8:2 на користь української команди. Наші гравці продовжували контролювати ситуацію на майданчику та не підпускали суперника ближче, ніж на три очки. Зрештою, під завісу першої десятихвилинки українська команда знову зробила невеличкий ривок і на першу перерву вирушила в статусі лідера матчу – 21:14.
На велику перерву українська збірна вирушила із перевагою у 8 балів – 43:35.
У третій чверті команда Забірченка здійснила ривок 9-3, відправивши суперника на тайм-аут. Все ж, Грузія змогла стабілізувати свою гру та налагодити влучність кидків, чим скоротила відставання до дев’яти балів перед заключним періодом – 59:52 на користь України.
Інтриги в останні 10 хвилин матчу не вийшло: команди в цілому провели не дуже результативну чверть, а у збірної України продовжував феєрити Максим Грищук. У підсумку, підопічні Дмитра Забірченка довели справу до перемоги – 77:64.
Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Максим Грищук, який набрав 18 очок та додав до них 6 підбирань та 3 передачі. А Десмонд Йяму оформив дабл-дабл з 13 очок та 11 підбирань.
Наступний матч на Євробаскеті U-20 збірна України проведе у суботу, 11 липня, проти збірної Естонії. Початок о 17:00.
Євробаскет-2026 U-20. Дивізіон В
Україна – Грузія – 77:64 (21:14, 22:21, 16:17, 18:12)
- Україна: Сушкін 11 + 7 передач, Гогуленко 10 + 6 підбирань, Грищук 18 + 6 підбирань + 3 передачі, Король 7 + 3 підбирання, Йяму 13 + 11 підбирань – старт; Упир 9, Ситар 7, Никифоренко 2, Романиця 0 + 3 підбирання, Липка 0.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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