Збірна України з баскетболу U-20 успішно стартувала на Чемпіонаті Європи

Наступний матч на Євробаскеті U-20 збірна України проведе у суботу, 11 липня, проти збірної Естонії

Україна здобула переконливу перемогу над командою Грузії

У Братиславі розпочався чоловічий Чемпіонат Європи з баскетболу U-20 в Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Збірна України у першому матчі здобула переконливу перемогу над командою Грузії.

Хід гри

Вже з перших хвилин українській команді вдалося заволодіти перевагою: влучання Гогуленка, Йяму та Грищука створили невеликий відрив, а після лей-апу від Сушкіна встановився рахунок 8:2 на користь української команди. Наші гравці продовжували контролювати ситуацію на майданчику та не підпускали суперника ближче, ніж на три очки. Зрештою, під завісу першої десятихвилинки українська команда знову зробила невеличкий ривок і на першу перерву вирушила в статусі лідера матчу – 21:14.

На велику перерву українська збірна вирушила із перевагою у 8 балів – 43:35.

У третій чверті команда Забірченка здійснила ривок 9-3, відправивши суперника на тайм-аут. Все ж, Грузія змогла стабілізувати свою гру та налагодити влучність кидків, чим скоротила відставання до дев’яти балів перед заключним періодом – 59:52 на користь України.

Інтриги в останні 10 хвилин матчу не вийшло: команди в цілому провели не дуже результативну чверть, а у збірної України продовжував феєрити Максим Грищук. У підсумку, підопічні Дмитра Забірченка довели справу до перемоги – 77:64.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Максим Грищук, який набрав 18 очок та додав до них 6 підбирань та 3 передачі. А Десмонд Йяму оформив дабл-дабл з 13 очок та 11 підбирань.

Наступний матч на Євробаскеті U-20 збірна України проведе у суботу, 11 липня, проти збірної Естонії. Початок о 17:00.

Євробаскет-2026 U-20. Дивізіон В

Україна – Грузія – 77:64 (21:14, 22:21, 16:17, 18:12)

Україна: Сушкін 11 + 7 передач, Гогуленко 10 + 6 підбирань, Грищук 18 + 6 підбирань + 3 передачі, Король 7 + 3 підбирання, Йяму 13 + 11 підбирань – старт; Упир 9, Ситар 7, Никифоренко 2, Романиця 0 + 3 підбирання, Липка 0.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.