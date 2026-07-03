Збірна України з баскетболу провела тренування в Данії перед грою кваліфікації Чемпіонату світу
Матч Данія – Україна в прямому етері транслюватиметься на «Суспільне Спорт» та Київстар ТБ 5 липня о 16:00
Чоловіча збірна України сьогодні, 3 липня, прибула до Копенгагена та розпочала підготовку до заключного матчу першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027 проти команди Данії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
О 18:00 за місцевим часом наша національна команда провела перше тренування на майданчику Farum Arena, яка в неділю, 5 липня о 16:00 за Києвом прийматиме матч кваліфікації. На даний момент на арені не очікується солдауту – продано близько 1500 тисячі квитків.
До Данії в складі збірної України прибули 12 гравців. За рішенням тренерського штабу, не поїхали на виїзд бігмен Данііл Шеліст, а також захисники Михайло Бублик та Єгор Сушкін.
Склад збірної України
- Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), перший тренер Володимир Понько;
- Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), перша тренер Ірина Насєдкіна;
- Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік;
- Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА), перший тренер Олександр Молчанов;
- Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко;
- Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), перший тренер Віктор Кобзистий;
- Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), перша тренер Леся Полуяхтова;
- Артем Ковальов (Янкі Арк, Тайвань), перший тренер Володимир Машира;
- В’ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;
- Данііл Сипало (Дніпро, Україна), перший тренер Родіонов Д.А;
- Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, NCAA) перший тренер Френкі Маруланда;
- Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим, Ізраїль), перший тренер Анатолій Федоренко.
Матч Данія – Україна в прямому етері транслюватиметься на «Суспільне Спорт» та Київстар ТБ 5 липня о 16:00.
Нагадаємо, національна чоловіча збірна України здобула впевнену перемогу над Грузією у Ризі у номінально домашньому матчі відбору Чемпіонату світу 2027 з баскетболу з рахунком 95:76.
Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки
Україна – Грузія 95:76 (30:27, 19:14, 26:19, 20:16)
- Україна: Ковляр 20 + 6 передач, Михайлюк 28 + 5 підбирань + 4 передачі, Ткаченко 5, Бобров 9 + 5 підбирань, Скапінцев 17 + 14 підбирань – старт; Войналович 7, Лукашов 6, Кличко 2 + 5 підбирань, Ковальов 1, Тиртишник 0, Кобзистий 0, Шеліст 0
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