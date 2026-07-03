Збірна України з баскетболу провела тренування в Данії перед грою кваліфікації Чемпіонату світу

Матч Данія – Україна в прямому етері транслюватиметься на «Суспільне Спорт» та Київстар ТБ 5 липня о 16:00

Чоловіча збірна України сьогодні, 3 липня, прибула до Копенгагена та розпочала підготовку до заключного матчу першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027 проти команди Данії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

О 18:00 за місцевим часом наша національна команда провела перше тренування на майданчику Farum Arena, яка в неділю, 5 липня о 16:00 за Києвом прийматиме матч кваліфікації. На даний момент на арені не очікується солдауту – продано близько 1500 тисячі квитків.

До Данії в складі збірної України прибули 12 гравців. За рішенням тренерського штабу, не поїхали на виїзд бігмен Данііл Шеліст, а також захисники Михайло Бублик та Єгор Сушкін.

Склад збірної України

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), перший тренер Володимир Понько;

Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), перша тренер Ірина Насєдкіна;

Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік;

Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА), перший тренер Олександр Молчанов;

Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко;

Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), перший тренер Віктор Кобзистий;

Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), перша тренер Леся Полуяхтова;

Артем Ковальов (Янкі Арк, Тайвань), перший тренер Володимир Машира;

В’ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;

Данііл Сипало (Дніпро, Україна), перший тренер Родіонов Д.А;

Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, NCAA) перший тренер Френкі Маруланда;

Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим, Ізраїль), перший тренер Анатолій Федоренко.

Матч Данія – Україна в прямому етері транслюватиметься на «Суспільне Спорт» та Київстар ТБ 5 липня о 16:00.

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України здобула впевнену перемогу над Грузією у Ризі у номінально домашньому матчі відбору Чемпіонату світу 2027 з баскетболу з рахунком 95:76.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Україна – Грузія 95:76 (30:27, 19:14, 26:19, 20:16)