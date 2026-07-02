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Україна – Грузія. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна – Грузія. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
На українських баскетболістів очікує важлива гра

Україна продовжує боротьбу за потрапляння на світову першість

2 липня 2026 року, о 18:30 за київським часом в Ризі чоловіча збірна України з баскетболу проведе поєдинок відбору на Чемпіонат світу 2027 проти команди Грузії. Про це повідомляє «Главком»

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Грузія

Станом на 10:40 2 липня збірна України має непогані шанси на перемогу у матчі з Грузією, вважають у GGBET. На перемогу наших хлопців в основний час пропонується коефіцієнт 1,87. Потенційна звитяга Грузії оцінюється коефіцієнтом 2,15.

Нічия в основний час пропонується з балом 13,5.

Підсумкова перемога України у грі оцінена коефіцієнтом 1,74, Грузії – 2.01.

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Передматчева ситуація команд

Після чотирьох турів лідирує в групі збірна Іспанії, яка здобула чотири перемоги в чотирьох матчах і вже гарантувала собі вихід до наступного етапу. Збірна України йде другою з двома перемогами та двома поразками. Грузія – третя з таким самим балансом, і також забезпечила собі путівку далі. Данія поки що не має жодної перемоги.

Для виходу до наступного етапу збірній України в матчах, що залишилися, потрібне виконання бодай однієї з умов: поразка Данії від Іспанії, перемога України над Грузією або поразка від Данії з різницею не більше 17 очок.

Варто зазначити, що в наступному етапі будуть враховуватися попередні результати матчів між командами, які продовжують боротьбу. Тому результат гри з Грузією особливо важливий для наших хлопців.

Турнірна таблиця Групи А

  1. Іспанія – 8 очок, +73 (різниця очок)
  2. Україна – 6, -4
  3. Грузія – 6, +5
  4. Данія – 4, -74

Де дивитися гру Україна – Грузія

Трансляцію матчу Україна – Грузія дивіться в прямому етері на «Суспільне Спорт» та Київстар ТБ. 

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на матч кваліфікації чемпіонату світу 2027 проти команди Грузії

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Теги: баскетбол

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