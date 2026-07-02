Україна – Грузія. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу

Україна продовжує боротьбу за потрапляння на світову першість

2 липня 2026 року, о 18:30 за київським часом в Ризі чоловіча збірна України з баскетболу проведе поєдинок відбору на Чемпіонат світу 2027 проти команди Грузії. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Грузія

Станом на 10:40 2 липня збірна України має непогані шанси на перемогу у матчі з Грузією, вважають у GGBET. На перемогу наших хлопців в основний час пропонується коефіцієнт 1,87. Потенційна звитяга Грузії оцінюється коефіцієнтом 2,15.

Нічия в основний час пропонується з балом 13,5.

Підсумкова перемога України у грі оцінена коефіцієнтом 1,74, Грузії – 2.01.

Реклама. 21+ GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної – це подія, яку разом переживають мільйони українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та цінує унікальний ігровий досвід. Підтримуй Збірну України разом із GGBET!

Передматчева ситуація команд

Після чотирьох турів лідирує в групі збірна Іспанії, яка здобула чотири перемоги в чотирьох матчах і вже гарантувала собі вихід до наступного етапу. Збірна України йде другою з двома перемогами та двома поразками. Грузія – третя з таким самим балансом, і також забезпечила собі путівку далі. Данія поки що не має жодної перемоги.

Для виходу до наступного етапу збірній України в матчах, що залишилися, потрібне виконання бодай однієї з умов: поразка Данії від Іспанії, перемога України над Грузією або поразка від Данії з різницею не більше 17 очок.

Варто зазначити, що в наступному етапі будуть враховуватися попередні результати матчів між командами, які продовжують боротьбу. Тому результат гри з Грузією особливо важливий для наших хлопців.

Турнірна таблиця Групи А

Іспанія – 8 очок, +73 (різниця очок) Україна – 6, -4 Грузія – 6, +5 Данія – 4, -74

Де дивитися гру Україна – Грузія

Трансляцію матчу Україна – Грузія дивіться в прямому етері на «Суспільне Спорт» та Київстар ТБ.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на матч кваліфікації чемпіонату світу 2027 проти команди Грузії.