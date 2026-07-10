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Авторитетний аналітик НБА назвав наступний клуб Леброна Джеймса

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Авторитетний аналітик НБА назвав наступний клуб Леброна Джеймса
Леброн Джеймс чотири рази ставав переможцем НБА

Леброн Джеймс вийшов на ринок вільних агентів, залишивши «Лос-Анджелес Лейкерс»

Авторитетний спортивний оглядач та аналітик Білл Сіммонс вважає, що друге повернення зіркового форварда Леброна Джеймса в «Клівленд Кавальєрс» вже є вирішеним питанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

«Бідні «Уорріорз» розраховували отримати Леброна і, можливо, Ентоні Девіса, але зараз цілком очевидно, що їх використовували як важіль тиску, оскільки Леброн повертається в Клівленд. Це будуть «Кавальєрс», питання вирішене», – заявив Сіммонс.

Леброн Джеймс вийшов на ринок вільних агентів, залишивши «Лос-Анджелес Лейкерс». Він виступав за команду з 2018 року.

Леброн Джеймс по чотири рази ставав переможцем НБА, визнавався найкращим гравцем регулярного чемпіонату та найціннішим баскетболістом фінальної серії плейоф. Він є рекордсменом ліги за кількістю набраних очок та проведених сезонів. Минулорічний сезон був для Джеймса 23-м у НБА.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: Леброн Джеймс баскетбол НБА

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