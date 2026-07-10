Авторитетний аналітик НБА назвав наступний клуб Леброна Джеймса

Леброн Джеймс вийшов на ринок вільних агентів, залишивши «Лос-Анджелес Лейкерс»

Авторитетний спортивний оглядач та аналітик Білл Сіммонс вважає, що друге повернення зіркового форварда Леброна Джеймса в «Клівленд Кавальєрс» вже є вирішеним питанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

«Бідні «Уорріорз» розраховували отримати Леброна і, можливо, Ентоні Девіса, але зараз цілком очевидно, що їх використовували як важіль тиску, оскільки Леброн повертається в Клівленд. Це будуть «Кавальєрс», питання вирішене», – заявив Сіммонс.

Леброн Джеймс вийшов на ринок вільних агентів, залишивши «Лос-Анджелес Лейкерс». Він виступав за команду з 2018 року.

Леброн Джеймс по чотири рази ставав переможцем НБА, визнавався найкращим гравцем регулярного чемпіонату та найціннішим баскетболістом фінальної серії плейоф. Він є рекордсменом ліги за кількістю набраних очок та проведених сезонів. Минулорічний сезон був для Джеймса 23-м у НБА.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.