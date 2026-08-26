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Стали відомі транслятори матчів збірної України з баскетболу проти Греції та Чорногорії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стали відомі транслятори матчів збірної України з баскетболу проти Греції та Чорногорії
Чоловіча збірна України продовжує підготовку до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027

Матч проти Греції 28 серпня розпочнеться о 19:00, а гра з Чорногорією відбудеться 31 серпня о 21:30

Визначилися транслятори матчів збірної України з баскетболу проти Греції та Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Чоловіча збірна України продовжує підготовку до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Вже 28 серпня збірна України зіграє перший відбірковий мат серпня, в якому в номінально домашній грі в Ризі протистоятиме збірній Греції. 31 серпня українська збірна зіграє на виїзді проти Чорногорії.

Трансляцію обох матчів дивіться наживо на Суспільне Спорт та Київстар ТБ. Матч проти Греції 28 серпня розпочнеться о 19:00, а гра з Чорногорією відбудеться 31 серпня о 21:30. 

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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