Стали відомі транслятори матчів збірної України з баскетболу проти Греції та Чорногорії

Матч проти Греції 28 серпня розпочнеться о 19:00, а гра з Чорногорією відбудеться 31 серпня о 21:30

Визначилися транслятори матчів збірної України з баскетболу проти Греції та Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Чоловіча збірна України продовжує підготовку до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Вже 28 серпня збірна України зіграє перший відбірковий мат серпня, в якому в номінально домашній грі в Ризі протистоятиме збірній Греції. 31 серпня українська збірна зіграє на виїзді проти Чорногорії.

Трансляцію обох матчів дивіться наживо на Суспільне Спорт та Київстар ТБ. Матч проти Греції 28 серпня розпочнеться о 19:00, а гра з Чорногорією відбудеться 31 серпня о 21:30.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.