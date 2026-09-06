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Дебютант збірної України з баскетболу провів шалений перший матч за мадридський «Реал»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Дебютант збірної України з баскетболу провів шалений перший матч за мадридський «Реал»
Максим Шульга кілька днів тому провів свої перші матчі за збірну України, а зараз дебютував і за новий клуб
фото: ФБУ

Максим Шульга провів блискучий дебютний матч у складі іспанського гранда 

Український баскетболіст Максим Шульга допоміг мадридському «Реалу» здобути переконливу перемогу над «Басконією» у другому товариському матчі в межах підготовки до нового сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ. 

Перебіг матчу

«Реал» фактично вирішив долю зустрічі вже у першій половині. Команда Педро Мартінеса влаштувала справжню гольову феєрію у стартовій чверті, набравши 46 очок. Мадридці реалізували сім із дев'яти триочкових та 11 із 13 двоочкових кидків і завершили десятихвилинку з перевагою у 20 очок (46:26).

Не знизив «Реал» темпу й у другій чверті. Завдяки швидким атакам і постійним ротаціям господарі додали ще 31 очко, а до великої перерви перевага сягнула 39 пунктів (78:39). При цьому в першій половині відзначитися результативною дією встигли всі 12 баскетболістів мадридської команди.

Після перерви «Басконія» дещо вирівняла гру, однак контролювати перебіг зустрічі «Реал» не переставав. У третій чверті мадридці набрали ще 28 очок і вийшли за позначку у 100 балів уже на 28-й хвилині. Саме триочковий українця Максима Шульги допоміг команді подолати цей рубіж. 

У підсумку «Реал» переміг із різницею у 41 очко. Найрезультативнішим гравцем матчу став Факундо Кампаццо, який набрав 11 очок і був визнаний найкращим баскетболістом зустрічі. 

Статистика Шульги 

Поєдинок на «Паласіо де Депортес» у Леоні став першим для Максима Шульги у складі одного з найтитулованіших клубів Європи. 23-річний баскетболіст збірної України провів на майданчику 18 хвилин і 21 секунду та одразу продемонстрував високу результативність.

Під час поєдинку Шульга набрав 15 очок, реалізувавши дві з двох двоочкових спроб, дві з трьох триочкових та п'ять із шести штрафних. Крім того, українець віддав п'ять результативних передач, зібрав два підбирання та зробив одразу чотири перехоплення. За цей час він припустився двох втрат і отримав одне персональне зауваження. Його показник ефективності за матч склав «+24».

Нагадаємо, що контракт українця з мадридським грандом розраховано на два сезони.

Теги: Максим Шульга баскетбол

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