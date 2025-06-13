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Зінченко увійшов до топ-10 найкращих бомбардирів збірної України з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Зінченко увійшов до топ-10 найкращих бомбардирів збірної України з футболу
Зінченко довів лік своїх голів у складі синьо-жовтих до 12

Зінченко забив два голи на турнірі у Канаді

Після двох червневих матчів заокеанського турніру Canadian Shield, проти Канади (2:4) та Нової Зеландії (2:1), сталася одна суттєва зміна в історичній таблиці найкращих бомбардирів збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Відзначившись в обох зустрічах по одному разу, універсальний гравець лондонського «Арсеналу» Олександр Зінченко довів лік своїх голів у складі синьо-жовтих до 12. Це дозволило йому наздогнати в реєстрі Сергія Назаренка, який посідає восьму позицію.

Щоправда, колишній футболіст збірної України забив свою дюжину за 56 поєдинків, а нинішній – за 73.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield.  Матч відбувся на стадіоні BMO Field і став другим поєдинком для обох команд у рамках турніру. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі й завершився без забитих м’ячів. У другій половині гри події розвивалися динамічніше. На 54-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок, вдало реалізувавши момент у штрафному майданчику суперника. Проте вже за п’ять хвилин новозеландець Марко Стаменич зрівняв рахунок. Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Олександр Зінченко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись Канаді.

Цей турнір проходив у межах підготовки «синьо-жовтих» до кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026. Нагадаємо, Канада одна з країн-господарок майбутнього мундіалю.

Теги: Олександр Зінченко НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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