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Трубін може перейти в «Реал»: стали відомі умови та ціна трансферу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Трубін може перейти в «Реал»: стали відомі умови та ціна трансферу
Анатолій Трубін готовий залишити «Бенфіку» заради топового чемпіонату
фото: A Bola

«Бенфіка» хоче отримати за українця 20 мільйонів євро

Голкіпер збірної України та португальської «Бенфіки» Анатолій Трубін може опинитися в мадридському «Реалі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання A Bola.

«Бланкос» розглянуть варіант підписання Трубіна у тому випадку, якщо команду влітку покине інший український голкіпер – Андрій Лунін. Трубін, у свою чергу, не має наміру відмовлятися від варіанта перейти в топову лігу. У разі його трансферу «Бенфіка» має намір заробити мінімум 20 мільйонів євро.

Додатковим аргументом на користь запрошення Трубіна до «Реалу» може стати той факт, що мадридський клуб очолив Жозе Моурінью, якому добре знайомі можливості українця після спільної роботи в «Бенфіці».

Щодо можливого трансферу Луніна цього літа, то «Реал» наразі не розглядає його продаж, а у самого голкіпера значно покращилися стосунки з клубом порівняно з минулим сезоном.

У це міжсезоння мадридський клуб оголосив про трансфер захисника збірної Іспанії Марка Кукурельї, підписання захисника «Ліверпуля» Ібраїма Конате та ексхавбека «Манчестер Сіті» Бернарду Сілви, а також уклав новий контракт із центрбеком Антоніо Рюдігером.

«Реал» завершив минулий сезон 2025/26 без трофеїв. Нову кампанію мадридці розпочнуть матчем проти «Реала Сосьєдад» у стартовому турі Ла Ліги. Базова дата гри – 16 серпня.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента клубу. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

До слова, оборонець Дензел Дюмфріс змінив міланський «Інтер» на мадридський «Реал». Нідерландець підписав із «вершковими» контракт на чотири роки. Іспанський гранд віддав за новачка орієнтовно 20 млн євро. Дюмфріс приєднається до команди після відпочинку через виступ на Чемпіонаті світу (ЧС).

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін ФК Бенфіка Анатолій Трубін

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