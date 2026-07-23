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«Реал» презентував виїзну форму на новий сезон

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Реал» презентував виїзну форму на новий сезон
Гравці «Реала» у новій гостьовій формі
фото: ФК Реал Мадрид

Мадридці гратимуть у футболках темно-зеленого кольору

Мадридський «Реал» представив нову виїзну форму на сезон-2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Реала».

Комплект виконаний у темно-зеленому кольорі з деталями кремового відтінку. Футболка прикрашена ледь помітним геометричним візерунком з ініціалами клубу та має сучасний комір з кремовою обробкою.

Форма зроблена новітньою технологією adidas climacool+, яка регулює вологість та оптимізує вентиляцію, забезпечуючи комфортну температуру для гравців. Нова футболка вже доступна в офіційних магазинах Реала, в магазинах виробника та на сайті виробника екіпіровки.

На початку червня мадридці презентували свою нову домашню форму. Біла футболка поєднується з темно-зеленими деталями на комірі та манжетах рукавів. Фірмові смужки виробника форми на плечах виконані у рожевому кольорі.

«Реал» завершив минулий сезон-2025/26 без трофеїв. Нову кампанію «бланкос» розпочнуть матчем проти «Еспаньйола» 22 серпня – їхню гру стартового туру проти «Реал Сосьєдад» перенесли.

Нагадаємо, голкіпер збірної України та португальської «Бенфіки» Анатолій Трубін може опинитися в мадридському «Реалі». «Бланкос» розглянуть варіант підписання Трубіна у тому випадку, якщо команду влітку покине інший український голкіпер – Андрій Лунін. Трубін, у свою чергу, не має наміру відмовлятися від варіанта перейти в топову лігу. У разі його трансферу «Бенфіка» має намір заробити мінімум 20 мільйонів євро.

Додатковим аргументом на користь запрошення Трубіна до «Реалу» може стати той факт, що мадридський клуб очолив Жозе Моурінью, якому добре знайомі можливості українця після спільної роботи в «Бенфіці».

Щодо можливого трансферу Луніна цього літа, то «Реал» наразі не розглядає його продаж, а у самого голкіпера значно покращилися стосунки з клубом порівняно з минулим сезоном.

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Теги: ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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