Стало відомо, яку суму «Арсенал» запропонував «Реалу» за Вінісіуса
На футбольних вболівальників може очікувати гучний трансфер
«Арсенал» веде переговори про трансфер форварда «Реала» та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.
Зазначається, що лондонський клуб направив на адресу мадридців офіційну пропозицію щодо придбання Вінісіуса за €135 млн та €10 млн потенційних бонусів. Наголошується, що Вінісіус погодив умови особистого контракту з представниками англійського клубу та підтвердив намір покинути «Реала».
Контракт Вінісіуса з «Реалом» спливає за рік. Раніше повідомлялося, що сторони не можуть дійти згоди про умови нової угоди.
Вінісіус грає за «Реал» з літа 2018 року. Він взяв участь у 375 матчах мадридців у всіх турнірах, у яких відзначився 128 голами та 100 результативними передачами.
Нагадаємо, «Динамо» припинило боротьбу у Лізі Європи.
Як повідомлялося, черкаський ЛНЗ зіграв гру-відповідь проти бельгійського «Гента» у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.
Переможець протистояння визначався у серії післяматчевих пенальті. Вирішальними стали невдалі спробі ЛНЗ. Удар Твердохліба парирував Руф. Пізніше Кузик влучив у поперечку.
Футболісти ж «Гента» безпомилково реалізували всі свої удари та здобули путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.
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