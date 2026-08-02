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Стало відомо, яку суму «Арсенал» запропонував «Реалу» за Вінісіуса

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стало відомо, яку суму «Арсенал» запропонував «Реалу» за Вінісіуса
Вінісіус грає за «Реал» з літа 2018 року
фото: Getty Images

На футбольних вболівальників може очікувати гучний трансфер

«Арсенал» веде переговори про трансфер форварда «Реала» та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Зазначається, що лондонський клуб направив на адресу мадридців офіційну пропозицію щодо придбання Вінісіуса за €135 млн та €10 млн потенційних бонусів. Наголошується, що Вінісіус погодив умови особистого контракту з представниками англійського клубу та підтвердив намір покинути «Реала».

Контракт Вінісіуса з «Реалом» спливає за рік. Раніше повідомлялося, що сторони не можуть дійти згоди про умови нової угоди. 

Вінісіус грає за «Реал» з літа 2018 року. Він взяв участь у 375 матчах мадридців у всіх турнірах, у яких відзначився 128 голами та 100 результативними передачами.

Нагадаємо, «Динамо» припинило боротьбу у Лізі Європи.

Як повідомлялося, черкаський ЛНЗ зіграв гру-відповідь проти бельгійського «Гента» у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

Переможець протистояння визначався у серії післяматчевих пенальті. Вирішальними стали невдалі спробі ЛНЗ. Удар Твердохліба парирував Руф. Пізніше Кузик влучив у поперечку.

Футболісти ж «Гента» безпомилково реалізували всі свої удари та здобули путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Теги: Жуніор Вінісіус НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) ФК Арсенал (Лондон)

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