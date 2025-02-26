Як повернутися із СЗЧ за спрощеним алгоритмом: роз'яснення Міноборони

Військові, які здійснили СЗЧ до 29 листопада, можуть повернутися на службу до 1 березня 2025 року за спрощеним алгоритмом

Після 1 березня теж можна повернутись на службу із СЗЧ, проте вже не за спрощеним алгоритмом

Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину до 29 листопада 2024 року, ще мають час до 1 березня 2025 року для повернення на службу. Тоді всі виплати та соціальні гарантії будуть поновлені за 72 години, а військовий зможе перевестись через Армія+ в інший підрозділ за рекомендаційним листом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міноборони.

Як повернутися з СЗЧ за спрощеним алгоритмом:

Подати рапорт в «Армія+» на повернення на службу після СЗЧ.

За 24 години прибути до найближчого відділу військової служби правопорядку.

Отримати консультацію на місці та безпечно дістатись до батальйону резерву.

За 72 години поновитись на службі та повернути соціальні гарантії і грошові виплати.

Подати ще раз рапорт в «Армія+», але тепер вже на зміну місця служби, прикріпивши рекомендаційний лист від частини, куди є бажання потрапити.

За 72 години отримати погодження та готуватись до від’їзду в нову частину.

Зазначається, що після 1 березня теж можна повернутись на службу, проте вже не за цим спрощеним алгоритмом через «Армія+». Поновлення на службі у такому разі може зайняти декілька місяців. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії не повертаються.

Нагадаємо, протягом останнього тижня рапорти на повернення до війська через застосунок «Армія+» подали понад 300 військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

Як повідомлялося, переважна більшість випадків самовільного залишення військової частини військовослужбовцями відбувається не на фронті, а в навчальних центрах. Водночас найменше випадків СЗЧ фіксують у бойових підрозділах.