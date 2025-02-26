Як повернутися із СЗЧ за спрощеним алгоритмом: роз'яснення Міноборони
Після 1 березня теж можна повернутись на службу із СЗЧ, проте вже не за спрощеним алгоритмом
Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину до 29 листопада 2024 року, ще мають час до 1 березня 2025 року для повернення на службу. Тоді всі виплати та соціальні гарантії будуть поновлені за 72 години, а військовий зможе перевестись через Армія+ в інший підрозділ за рекомендаційним листом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міноборони.
Як повернутися з СЗЧ за спрощеним алгоритмом:
- Подати рапорт в «Армія+» на повернення на службу після СЗЧ.
- За 24 години прибути до найближчого відділу військової служби правопорядку.
- Отримати консультацію на місці та безпечно дістатись до батальйону резерву.
- За 72 години поновитись на службі та повернути соціальні гарантії і грошові виплати.
- Подати ще раз рапорт в «Армія+», але тепер вже на зміну місця служби, прикріпивши рекомендаційний лист від частини, куди є бажання потрапити.
- За 72 години отримати погодження та готуватись до від’їзду в нову частину.
Зазначається, що після 1 березня теж можна повернутись на службу, проте вже не за цим спрощеним алгоритмом через «Армія+». Поновлення на службі у такому разі може зайняти декілька місяців. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії не повертаються.
Нагадаємо, протягом останнього тижня рапорти на повернення до війська через застосунок «Армія+» подали понад 300 військовослужбовців, які самовільно залишили частину.
Як повідомлялося, переважна більшість випадків самовільного залишення військової частини військовослужбовцями відбувається не на фронті, а в навчальних центрах. Водночас найменше випадків СЗЧ фіксують у бойових підрозділах.
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