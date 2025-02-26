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Як повернутися із СЗЧ за спрощеним алгоритмом: роз'яснення Міноборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Як повернутися із СЗЧ за спрощеним алгоритмом: роз'яснення Міноборони
Військові, які здійснили СЗЧ до 29 листопада, можуть повернутися на службу до 1 березня 2025 року за спрощеним алгоритмом
фото: Генштаб ЗСУ

Після 1 березня теж можна повернутись на службу із СЗЧ, проте вже не за спрощеним алгоритмом

Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину до 29 листопада 2024 року, ще мають час до 1 березня 2025 року для повернення на службу. Тоді всі виплати та соціальні гарантії будуть поновлені за 72 години, а військовий зможе перевестись через Армія+ в інший підрозділ за рекомендаційним листом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міноборони.

Як повернутися з СЗЧ за спрощеним алгоритмом:

  • Подати рапорт в «Армія+» на повернення на службу після СЗЧ.
  • За 24 години прибути до найближчого відділу військової служби правопорядку.
  • Отримати консультацію на місці та безпечно дістатись до батальйону резерву.
  • За 72 години поновитись на службі та повернути соціальні гарантії і грошові виплати.
  • Подати ще раз рапорт в «Армія+», але тепер вже на зміну місця служби, прикріпивши рекомендаційний лист від частини, куди є бажання потрапити.
  • За 72 години отримати погодження та готуватись до від’їзду в нову частину.

Зазначається, що після 1 березня теж можна повернутись на службу, проте вже не за цим спрощеним алгоритмом через «Армія+». Поновлення на службі у такому разі може зайняти декілька місяців. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії не повертаються.

Нагадаємо, протягом останнього тижня рапорти на повернення до війська через застосунок «Армія+» подали понад 300 військовослужбовців, які самовільно залишили частину. 

Як повідомлялося, переважна більшість випадків самовільного залишення військової частини військовослужбовцями відбувається не на фронті, а в навчальних центрах. Водночас найменше випадків СЗЧ фіксують у бойових підрозділах.

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Теги: Міноборони Україна військові війна

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