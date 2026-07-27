На Львівщині після масштабної реконструкції відкрилася спортивно-веслувальна база

Оновлений комплекс став простором, що поєднує можливості для підготовки спортсменів до всеукраїнських і міжнародних стартів

На території бази облаштували багатофункціональний спортивний комплекс із майданчиками для волейболу, баскетболу, гандболу, бадмінтону та мініфутболу

На Львівщині, у селі Наварія, після масштабної реконструкції відкрили спортивно-веслувальну базу Центру олімпійської підготовки. Про це повідомляє Главком з посиланням на НОК України.

Оновлений комплекс став сучасним інклюзивним простором, що поєднує можливості для підготовки спортсменів до всеукраїнських і міжнародних стартів, а також фізичної та психологічної реабілітації військовослужбовців і ветеранів.

На території бази облаштували багатофункціональний спортивний комплекс із майданчиками для волейболу, баскетболу, гандболу, бадмінтону та мініфутболу, біговими доріжками, майданчиком для гри в бочу та інклюзивною силовою зоною.

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фото: Департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА

Крім того, встановлено дев'ять тренажерів зі змінним навантаженням і мультистанцію, що формують повноцінний вуличний тренажерний зал, доступний, зокрема, для людей, які пересуваються на кріслах колісних.

Відкриття спортивного об'єкта поєднали з відзначенням Дня тренера в Україні. З нагоди професійного свята низку тренерів відзначили подяками Національного олімпійського комітету України.

Відзнаки НОК України вручила олімпійська чемпіонка з біатлону, семиразова призерка чемпіонатів світу, п'ятиразова чемпіонка Європи з біатлону, старша викладачка кафедри фізичної підготовки та спорту Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – Віта Семеренко.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.