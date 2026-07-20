На Львівщині затримано водія, який спричинив ДТП із трьома загиблими підлітками

Після аварії водій утік з місця події, однак правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали

Медичний огляд показав, що вміст алкоголю в організмі водія майже удвічі перевищував допустиму норму

Уночі 20 липня, близько 02:00, у Бродах Львівської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За попередніми даними, 24-річний водій автомобіля Mercedes, рухаючись вулицею Івана Богуна, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Автомобіль виїхав на узбіччя, врізався у дерево та бетонну електроопору, після чого перекинувся.

«У салоні перебували шестеро людей – водій і п’ятеро неповнолітніх пасажирів. Внаслідок аварії троє дівчат – дві 16-річні та одна 15-річна – загинули на місці. Ще одну 16-річну пасажирку у тяжкому стані госпіталізували до реанімації. Також травмувався 17-річний хлопець, який після ДТП самостійно звернувся по медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, компанія поверталася зі святкування днів народження двох пасажирів.

«Після аварії водій утік з місця події, однак правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та затримали. Медичний огляд показав, що вміст алкоголю в його організмі майже удвічі перевищував допустиму норму», – підкреслив Офіс генпрокурора.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

До слова, у Києві п’яний водій BMW збив на смерть неповнолітнього велосипедиста. ДТП сталася 18 липня близько 15:30 години на Бориспільському шосе.