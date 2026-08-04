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Трубін яскраво відзначив своє 25-річчя (фото)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Трубін яскраво відзначив своє 25-річчя (фото)
Анатолій Трубін народився 1 серпня 2001 року в Донецьку

Привітати Трубіна з днем народження прийшли його рідні та близькі

Український голкіпер відзначив «Бенфіки» Анатолій Трубін відзначив своє 25-річчя. Про це повідомляє «Главком».

Привітати Трубіна з днем народження прийшли його рідні та близькі. Зокрема, на святкуванні була присутня дружина голкіпера Марина Галаган.

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«Чверть століття. Хороший привід озирнутися назад і зрозуміти, скільки всього вже пройдено. Я вдячний кожному, хто був поруч у різні моменти цього шляху: родині, друзям, команді, тренерам і всім, хто вірив у мене. І дякую за цей день. Він точно залишиться в пам’яті», – написав Трубін в Instagram.

Анатолій Трубін народився 1 серпня 2001 року в Донецьку.

Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи 2023 у складі збірної України. Триразовий чемпіон України у складі «Шахтаря».

28 січня 2026 року Трубін забив вирішальний гол у матчі проти мадридського «Реала», який завершився перемогою «Бенфіки» з рахунком 4:2. Цей результат дозволив португальському клубу вийти до стикових матчів плейоф Ліги чемпіонів. Він став п'ятим воротарем, який забив гол у Лізі чемпіонів

Нагадаємо, дискваліфікація вінгера збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика завершилася. Футбольна асоціація Англії врегулювала антидопінгову справу за участі українця. «Сині» відзначили, що Мудрик отримав дозвіл негайно відновити футбольну діяльність.

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх». Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Українець приєднався до «синіх» у січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «Челсі» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Контракт вінгера з англійським грандом розрахований до літа 2031 року. На флангах атаки «Челсі» конкурентами Мудрика будуть англієць Гіттенс, бразильський нападник Естеван, португалець Нету.

Теги: Анатолій Трубін НОВИНИ ФУТБОЛУ

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