Лідер Мбаппе, «джокер» Іспанії та маг Беллінгем. Найяскравіші фото 1/4 фіналу Чемпіонату світу

У перегонах за титулом залишилося чотири команди

У ніч проти неділі завершилася стадія 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 з футболу. Підбірка світлин за підсумками третього раунду плейоф – у матеріалі «Главкома».

Збірна Франції оформила найупевненішу перемогу в чвертьфіналі. «Триколірні» розібралися з Марокко (2:0). Холоднокровність продемонстрував Кіліан Мбаппе. У першому таймі форвард не зміг реалізувати пенальті – Яссін Буну парирував удар француза. Та в другому капітан французів забив сам і асистував нападнику Усману Дембеле.

Яссін Буну підтвердив статус фахівця з одинадцятиметрових фото: Getty Images

Непросту перемогу над збірною Бельгії оформила Іспанія (2:1). Героєм «Фурії Рохи» знову став хавбек Мікель Меріно. Він опанував роль «джокера» – вдруге вийшов на заміну та забив переможний м'яч на фінальних хвилинах.

Новий лідер знайшовся у збірній Англії. Форвард Гаррі Кейн у чвертьфіналі проти норвежців (2:1) промовчав. Та без героя «Три леви» не залишилися. Півзахисник Джуд Беллінгем оформив дубль і влетів у бомбардирські перегони ЧС-2026.

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Найяскравіші фото 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 фото: Getty Images

Важко йде захист титулу для збірної Аргентини. Вдруге за три раунди плейоф підопічним Ліонеля Скалоні довелося грати овертайм. Цього разу конкуренцію «альбіселесте» нав'язала Швейцарія.

Нападник Ліонель Мессі асистував хавбеку Алексісу Мак Аллістеру в дебюті, але «червоні хрести» відповіли в середині другої половини. Далі швейцарці опинилися в меншості, але стійко трималися аж до другої додаткової 15-хвилинки. Нападники Хуліан Альварес і Лаутаро Мартінес вивели Аргентину в 1/2 фіналу.

Збірна Швейцарії змусила аргентинців попітніти фото: Getty Images

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.