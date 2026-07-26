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Поблизу Львова зафіксовано землетрус

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Поблизу Львова зафіксовано землетрус
На заході України стався землетрус
фото з відкритих джерел

За даними фахівців, землетрус не становив загрози для населення

Поблизу Львова 26 липня зафіксували землетрус магнітудою 2,8. Підземні поштовхи сталися на території Пустомитівської міської громади Львівського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головний центр спеціального контролю. З

За даними фахівців, землетрус стався на глибині 4 км. За класифікацією сейсмічних явищ, цей землетрус належить до категорії ледве відчутних. Інформації про постраждалих або будь-які руйнування наразі немає.

Пустомити – це місто районного значення, розташоване за 19 кілометрів на південний захід від Львова. 

Нагадаємо, наприкінці вересня 2025 року на Львівщині вже фіксували землетрус. Тоді підземні поштовхи магнітудою 3,0 сталися в районі міста Стрий на глибині 4 км. 

У липні 2026 року землетруси також фіксували в інших регіонах України. 7 липня підземні поштовхи магнітудою 2,6 зареєстрували в Миргородському районі Полтавської області, а 9 липня землетрус магнітудою 1,6 стався у Новоушицькій громаді Хмельницької області. В обох випадках, за оцінкою сейсмологів, поштовхи не становили загрози для населення.

На початку місяця поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму стався найпотужніший за останні місяці землетрус. Його магнітуда сягнула 4,8, а епіцентр розташовувався в акваторії Чорного моря приблизно за 90 км на південь від Ялти.

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Теги: Львівщина Львів землетрус

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