Чемпіонський камбек і падіння фаворита. Найяскравіші фото 1/2 фіналу Чемпіонату світу

На турнірі сформувалася пара фіналістів

Яскраві поєдинки 1/2 фіналу наблизили фініш Чемпіонату світу 2026 з футболу. Підбірка світлин за підсумками чергового раунду плейоф – у матеріалі «Главкома».

Збірна Іспанії несподівано впевнено переграла Францію (2:0). «Триколірних» вважали головним фаворитом Кубка світу. Проте, на ділі підопічні Дідьє Дешама фактично не змогли нічого протиставити злагодженій машині Луїса де ла Фуенте.

«Фурія Роха» повела в рахунку на екваторі першої половини. Це форвард Оярсабаль реалізував одинадцятиметровий за фол оборонця національної команди Франції Діня. А в другому таймі вдалося підключився до атаки оборонець іспанців Порро.

Мікель Оярсабаль впевнено виконав пенальті фото: Getty Images

Значно драматичнішими були події у другому півфіналі. Збірна Аргентини пішла в глуху оборону з перших хвилин поєдинку проти Англії. «Три леви», однак, до перерви не змогла здолати ешелоновані редути «альбіселесте».

Зламати опір аргентинців збірна Англії зуміла на старті другого тайму. Півзахисник Роджерс виконав класний простріл із правого флангу, а нападник Гордон у дотик замкнув дальню стійку. Та далі підопічні Томаса Тухеля припустилися помилки – відразу «сіли» в оборону.

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Тренерський штаб «Трьох левів» почав випускати додаткових оборонців, але тиск Аргентини лише зростав. Кілька ефектних сейвів зробив голкіпера англійської збірної Пікфорд. Але він лише виграв трохи часу для команди Тухеля.

Фінальні хвилини стали фатальними для збірної Англії. Спершу самотній хавбек Фернандес отримав м'яч перед штрафним і влучно пробив у дальній кут. А в доданий арбітром час форвард Лаутаро Мартінес головою замкнув навіс нападника Мессі та вивів чинних чемпіонів планети до фіналу.

Божевільний сейв Джордана Пікфорда подарував марну надію англійським фанатам фото: Getty Images

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.