Головна Спорт Фото
search button user button menu button

Чемпіонський камбек і падіння фаворита. Найяскравіші фото 1/2 фіналу Чемпіонату світу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Чемпіонський камбек і падіння фаворита. Найяскравіші фото 1/2 фіналу Чемпіонату світу
Аргентинська збірна оформила чергове диво
фото: Getty Images

На турнірі сформувалася пара фіналістів

Яскраві поєдинки 1/2 фіналу наблизили фініш Чемпіонату світу 2026 з футболу. Підбірка світлин за підсумками чергового раунду плейоф – у матеріалі «Главкома».

Збірна Іспанії несподівано впевнено переграла Францію (2:0). «Триколірних» вважали головним фаворитом Кубка світу. Проте, на ділі підопічні Дідьє Дешама фактично не змогли нічого протиставити злагодженій машині Луїса де ла Фуенте.

«Фурія Роха» повела в рахунку на екваторі першої половини. Це форвард Оярсабаль реалізував одинадцятиметровий за фол оборонця національної команди Франції Діня. А в другому таймі вдалося підключився до атаки оборонець іспанців Порро.

Мікель Оярсабаль впевнено виконав пенальті
Мікель Оярсабаль впевнено виконав пенальті
фото: Getty Images

Значно драматичнішими були події у другому півфіналі. Збірна Аргентини пішла в глуху оборону з перших хвилин поєдинку проти Англії. «Три леви», однак, до перерви не змогла здолати ешелоновані редути «альбіселесте».

Зламати опір аргентинців збірна Англії зуміла на старті другого тайму. Півзахисник Роджерс виконав класний простріл із правого флангу, а нападник Гордон у дотик замкнув дальню стійку. Та далі підопічні Томаса Тухеля припустилися помилки – відразу «сіли» в оборону.

12 фото
На весь екран

Тренерський штаб «Трьох левів» почав випускати додаткових оборонців, але тиск Аргентини лише зростав. Кілька ефектних сейвів зробив голкіпера англійської збірної Пікфорд. Але він лише виграв трохи часу для команди Тухеля.

Фінальні хвилини стали фатальними для збірної Англії. Спершу самотній хавбек Фернандес отримав м'яч перед штрафним і влучно пробив у дальній кут. А в доданий арбітром час форвард Лаутаро Мартінес головою замкнув навіс нападника Мессі та вивів чинних чемпіонів планети до фіналу.

Божевільний сейв Джордана Пікфорда подарував марну надію англійським фанатам
Божевільний сейв Джордана Пікфорда подарував марну надію англійським фанатам
фото: Getty Images

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Post Malone стане одним з гедлайнерів події
Стало відомо, які зірки виступлять на церемонії закриття Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 15:03
Вперше в історії у фіналі Чемпіонату світу зіграють чинні переможці Євро і Кубка Америки
Вперше в історії. Чому фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 стане унікальним
Сьогодні, 12:21
Мессі разом з Аргентиною втретє пробився до фіналу Чемпіонату світу
Мессі розповів, що цілий рік готувався до Чемпіонату світу
Сьогодні, 11:33
Ймовірність перемоги Яміна Ламаля та його партнерів у вирішальній грі світової першості за версією Opta – 56,31%
Суперкомп'ютер назвав фаворита Чемпіонату світу перед фінальною грою
Сьогодні, 09:56
Епізод між Ліонелем Мессі та Джудом Беллінгемом показав, наскільки напруженим був матч між Англією та Аргентиною
Битва «десяток»: Мессі та Беллінгем влаштували суперечку під час матчу Чемпіонату світу
Сьогодні, 02:52
Аргентина та Англія мають запеклу історію як на полі, так і поза ним
Аргентинці показали банер про Фолклендську війну після перемоги над Англією на Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 01:45
Томас Тухель не очікував такої пасивної гри від гравців збірної Англії
Імениті футболісти розкритикували дії Тухеля у півфіналі Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 01:20
Англія і Аргентина мають напружену історію особистих зустрічей
Справжня війна на полі. Англія і Аргентина визначили переможця другого півфіналу Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 00:21
Хоссам Хасан може отримати покарання від ФІФА за критику суддівства на ЧС-2026
ФІФА покарає футболістів та тренерів за критику арбітрів під час Чемпіонату світу 2026
Вчора, 20:33

Фото

Чемпіонський камбек і падіння фаворита. Найяскравіші фото 1/2 фіналу Чемпіонату світу
Чемпіонський камбек і падіння фаворита. Найяскравіші фото 1/2 фіналу Чемпіонату світу
Лідер Мбаппе, «джокер» Іспанії та маг Беллінгем. Найяскравіші фото 1/4 фіналу Чемпіонату світу
Лідер Мбаппе, «джокер» Іспанії та маг Беллінгем. Найяскравіші фото 1/4 фіналу Чемпіонату світу
Кляті пенальті й такі різні сльози зірок. Найяскравіші фото 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Кляті пенальті й такі різні сльози зірок. Найяскравіші фото 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Юний рекордсмен. Семирічний українець зробив 250 підйомів переворотом на перекладині
Юний рекордсмен. Семирічний українець зробив 250 підйомів переворотом на перекладині
Сенсації, рекорди та зливи. Найяскравіші фото групового етапу Чемпіонату світу 2026
Сенсації, рекорди та зливи. Найяскравіші фото групового етапу Чемпіонату світу 2026
Зеленська та американський мільярдер Баффет зустрілися з вихованцями клубу «Локомотив»
Зеленська та американський мільярдер Баффет зустрілися з вихованцями клубу «Локомотив»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
180K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2026
96K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua