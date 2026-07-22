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Поліція Львівщини розшукує зниклого ексфутболіста «Карпат» та «Шахтаря»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Поліція Львівщини розшукує зниклого ексфутболіста «Карпат» та «Шахтаря»
За інформацією поліції, Ярослав Кікоть може бути дезорієнтований і не пам’ятати свого місця проживання

Ярослав Кікоть захищав кольори «Карпат» у 1972–1977 роках

Поліція Львівщини розшукує колишнього футболіста «Карпат» та «Шахтаря» Ярослава Кікотя, який зник 21 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відділ комунікації поліції Львівщини.

Востаннє 77-річного Ярослава Кікотя бачили 21 липня близько 14:20 у селі Липники Львівського району.

Прикмети: зріст близько 175 см, середньої статури, коротке сиве волосся. Був одягнений у темно-коричневий светр, зелені штани та капці.

За інформацією поліції, чоловік може бути дезорієнтований і не пам’ятати свого місця проживання.

«Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, повідомляйте на оперативну лінію 102», – наголошує відділ комунікації поліції Львівщини.

Ярослав Кікоть захищав кольори «Карпат» у 1972–1977 роках. За цей час він провів за «зелено-білих» 153 матчі та забив 12 голів. Після завершення ігрової кар’єри Ярослав Григорович багато років працював тренером СДЮШОР «Карпати» та виступав за команду ветеранів клубу.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

На старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. 

Останній шанс аргентинців був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Львівщина ФК Карпати

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